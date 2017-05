Larry Hernández: “Me aguantó muchísimas cosas y fui aprendiendo que yo estaba mal”

El cantante Larry Hernández fue arrestado cuando se encontraba en la cima de su carrera por un delito menor pero asegura que esta dura experiencia le ha servido para mejorar su vida.

“Pensé que ese era el momento en que todo se iba a acabar”, dijo Hernández. El artista asegura que el que fue el capítulo más oscuro de su vida lo convirtió no solo en un mejor ser humano, si no en un mejor artista.

Y todo por una terrible dependencia que amenazaba la estabilidad de su vida y su familia. “A la gente se le hacía común verme tomar en un escenario, pero yo estaba mal porque era todos los fines de semana”, dijo el cantante.

Pero lejos de hundirse, el cantante salió reforzado de esta crisis y decidió que era el momento de cambiar.



En Exclusiva, Larry Hernández asegura que su estadía tras las rejas fue su salvación

“Redoblé mi fe en Dios, he estudiado, he leído libros y me sirvió mucho”, afirmó Hernández. Uno de esos libros que le ayudó a encauzar su vida fue uno del doctor Solano.

Durante esos días en los que estuvo preso, su madre y su pareja fueron sus pilares fundamentales. Ya son ocho años de relación con Kenia, su compañera.

“Me aguantó muchísimas cosas y fui aprendiendo que yo estaba mal”, dijo.

Y afirmó que lo que más admira de ella es lo buena gente que es.