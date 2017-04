Lo que no se vio de la final de Pequeños Gigantes USA

Al finalizar la transmisión de la final de Pequeños Gigantes USA por Univision, la fiesta no terminó y los ganadores celebraron con sus familias y los jueces en un especial realizado a través de Facebook Live, donde pudimos conocer las impresiones de los capitanes y los niños.



publicidad

Johnny Lozada fue el primer entrevistado y, con una evidente emoción, dedicó unas palabras a su equipo: “Para mí es un honor haber tenido la oportunidad de compartir con estos niños, darles una segunda oportunidad. Siempre lo he dicho, hay que dar segundas oportunidades en la vida. Yo creo que este es el mejor ejemplo, se quiere, se logra y gana”.

“La gente siempre me ha querido, me ha dado el apoyo, me han seguido desde pequeño”, continuó el capitán de los Peque Flow, cuando de pronto Almany tomó la palabra para dedicarle el premio a una persona muy especial: “Yo le dedico esto a mi abuelo que no pudo venir porque está trabajando, pero le dedico esto”.

Cuando Giselle Blondet le preguntó a Jeanpaul si el premio pesaba mucho, él pequeño respondió: “Pesa más que yo”.



Johnny Lozada y los Peque Flow son los campeones de Pequeños Gigantes USA /Univision 0 Compartir

La capitana del equipo que quedó en segundo lugar, Daniela Luján, también tuvo oportunidad de expresar sus emociones ante el anuncio: “Es muy difícil ver a mis niños así, que les pueda afectar, pero ellos están conscientes de que esta carrera es así. Siempre se están buscando oportunidades y eso no nos va a detener”.

Uno de los momentos más impactantes de la competencia fue cuando se dio un enfrentamiento entre Ángel, de los MVPGs, y los jueces, pues a ellos no les pareció la actitud que tuvo frente a la puntuación de uno de sus performances. Para su siguiente presentación, Prince Royce decidió calificar a Ángel con un 1, la puntuación más baja que se dio a lo largo de todo el concurso.



publicidad

Cuando Giselle Blondet le preguntó al juez si se arrepentía de algo, Prince Royce no dudó en decir: “La verdad, no hubiera dado el 1 que di. Ellos son niños y quizá no están conscientes de lo que está pasando y creo que se me fue la mano, definitivamente”.



Los mejores momentos de la final de Pequeños Gigantes USA en fotos Jueces, capitanes y concursantes se unieron por primera vez en un gran número musical. Foto: Univision | Univision 0 Compartir En la final del concurso nos presentaron la canción 'Pequeños Gigantes'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Bianca Marroquín se lució en el escenario. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Daniela Luján también nos compartió su increíble voz. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Joel fue parte de este tema que se estrenó a nivel mundial esta noche. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Hadasha pudo presentarse por última vez en Pequeños Gigantes USA. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero no lo hizo sola, ya que la acompañó su capitana Daniela Luján. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Ambas interpretaron el tema 'Amor de mis amores'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Fue una noche mágica para Hadasha, pues ella quiere mucho a su capitana. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El cierre perfecto para su número musical. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Eugenio Derbez y Raphael Alejandro estuvieron con los queridos Almany y Giuliana. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Eugenio les dio clases de cómo ser un 'latin lover'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Espinoza Paz fue otra de las estrellas invitadas a esta final. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El cantante nos presentó su sencillo 'Qué mal te ves sin mí'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Con todo su romanticismo, inundó el escenario de Pequeños Gigantes USA. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Espinoza llegó para desearle mucha suerte a los dos equipos. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Y hasta le mandó un beso al público. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Johnny Lozada revivió una época muy linda en su vida. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al lado de Joel, el capitán interpretó su éxito 'Súbete a mi moto'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Fue algo muy diferente a todo lo que hizo Joel en la competencia. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Sin duda, la energía de Johnny se transmitió en este número. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y Joel pudo brillar en su último performance en Pequeños Gigantes USA. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El momento había llegado y Giselle tenía el sobre con el ganador. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Johnny Lozada y los Peque Flow fueron los grandes ganadores. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Johnny no lo podía creer. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Sin duda, fue una gran experiencia para él y los niños. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Daniela Luján y los Mega Minis quedaron en segundo lugar. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los Peque Flow se fueron a casa con $100 mil dólares. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Y apenas es el inicio para estos pequeños. Foto: Univision | Univision 0 Compartir

NO TE QUEDES SIN VER: