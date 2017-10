Victoria 'La Mala' revela el acoso sexual que sufrió y la relación violenta que tuvo en el pasado

La cantante mexicana Victoria ‘La Mala’ habló en exclusiva con Univision Entretenimiento para dar testimonio del episodio de violencia que sufrió en una relación y hablar del acoso sexual que vivió en uno de sus trabajos como recepcionista.

Victoria Ortiz nació y creció en la Ciudad de México, pero decidió mudarse a Nueva York cuando concluyó sus estudios de preparatoria para poder iniciar su carrera como cantante de regional mexicano. Fue este lugar el que le dio las más grandes lecciones de su vida y que la convirtieron, finalmente, en ‘La Mala’.

“Nueva York era el lugar en el que tenía que estar en ese momento porque me convirtió en una persona muy luchadora, alguien muchísimo más fuerte de lo que yo pensé que podía ser”, contó la cantante. “Ella no era mala, la hicieron. Pero la buena siempre tiene que vivir ahí, si no qué fea vida, ser mala siempre”.



La cantante comenzó relatando el acoso que vivió antes de iniciar su carrera artística: “Yo tuve un jefe en Nueva York, en un trabajo que tuve como recepcionista de una compañía, que me acosó sexualmente. En el momento en el que yo le dije, me contestó: ‘¿Sabes qué? Yo sé que tu situación legal todavía no está totalmente resuelta y yo te puedo afectar de esa manera’. A él también le dije ‘bye’”.

A pesar de esta dura experiencia, y del rechazo que sufrió como mujer en los clubes donde inició sus presentaciones de regional mexicano, Victoria ‘La Mala’ tuvo que superar una prueba aún más difícil a nivel personal: el maltrato por parte de uno de sus exnovios.



“El haber estado en una relación donde hubo abuso emocional, sobre todo emocional, pero ya al final hubo abuso físico también. Aprendí que jamás debo permitir que ninguna persona me trate así, de la manera en la que no debo ser tratada”, contó la cantante.



‘La Mala’ reveló que, al verse envuelta en una relación violenta, comenzó a pensar que tal vez el problema era ella. “Eso se te mete en la cabeza y por eso permites ese abuso”, dijo.

Hoy en día, la cantante comparte su experiencia para poder ayudar a otras mujeres a salir de una situación similar con su ejemplo.

“Estoy impactada de ver cuántas mujeres me han escrito diciéndome: ‘Tu historia me tocó porque yo he vivido lo que viviste tú’. Y creo que por eso pasé todo esto, para poder decirle a esa gente que, número uno, no se merecen ser tratadas así. Número dos, no deben de permitir ser tratadas así. Y número tres, si tú tienes fuerza y la agarras, tú puedes salir adelante y puedes hacer lo que quieras hacer con tu vida”, afirmó.



La cantante se encuentra participando actualmente en la quinta temporada de Mira Quién Baila, donde ha experimentado una nueva faceta de su carrera artística al desarrollarse como bailarina.

