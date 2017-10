Victoria ‘La Mala’ le dedica un mensaje a la mujer que la inspiró a luchar

Victoria ‘La Mala’ Ortiz logró el domingo, con su baile al estilo disco, salvarse de estar en peligro de eliminación. Cuando terminó el programa la también cantante de regional mexicano publicó en Instagram dos fotos revelando que se sentía bendecida por tener a su madre, Lupita Ortiz, apoyándola en esta aventura.



“Nada como el amor de una madre. Mami, gracias por acompañarme hoy en esta nueva aventura @miraquienbaila. Gracias por siempre inspirarme a ser fuerte y a luchar por mis sueños. I love you with all my heart”, reveló la cantante en su Instagram horas después de presentarse en Mira Quién Baila.





Por otro lado, Javier Poza le dijo al ver a Lupita entre el público: “la belleza no la robaste la heredaste”.



Victoria 'La Mala' se resignó a las críticas de los jueces

La mexicana se presentó anoche junto al bailarín Toni Costa y luego de algunos problemas con su coreografía, Casper Smart , juez invitado de la tercera temporada, le dijo que “en este momento de la competencia, todo tiene que ser perfecto”, mientras que Javier ‘Poty’ Castillo le dijo que le daría “dos trucos para que pese poco, porque no sabe emplear las fuerzas”.

