Pablo Montero se derrumba en llanto, Dayanara bailará con Marc Anthony y Franco Noriega se desnuda ante Chiqui Delgado: la cuarta gala de Mira Quién Baila promete

No es un pájaro, no es un avión, es Chikybombom

No es un pájaro, no es un avión, es Chikybombom Univision

¡Qué gala la que nos espera este domingo! No sólo tendremos a la primera eliminada de la competencia, Marlene Favela o la Chikybombom, sino que veremos a las 10 estrellas en un open que promete estar de infarto. Bianca Marroquín regresa a Mira Quién Baila como jueza y veremos qué tan afilada llega. Recordemos que ella fue la jueza durante las cuatro temporadas y bueno, si de algo ella sabe es de baile.

Quizás uno de los momentos más esperados de la noche sea el de Dayanara Torres. La boricua bailará un tema de su ex esposo, Marc Anthony. ¿Qué canción será? Y bueno, estamos corriendo apuestas por si Marc se anima a enviarle un mensaje de apoyo a Dayanara a través de las redes sociales. Fonsi, échale una mano a Marc con este asunto.



Dayanara Torres y Casper Smart bailan 'Tu amor me hace bien' de Marc Anthony. Durante uno de los cortes comerciales, ocurrió algo que nadie se hubiera imaginado. En el estudio comenzó a sonar 'Tu amor me hace bien', uno de los grandes éxitos del salsero Marc Anthony, y nadie se pudo quedar sin bailar. El coreógrafo Casper Smart parecía conocer muy bien la canción y se movió al ritmo del tema del exesposo de su exnovia, Jennifer López. Para sorpresa de todos, Dayanara Torres también comenzó a bailar el tema de su exesposo. Aunque después del divorcio con Marc Anthony la relación no fue tan sencilla, Dayanara confesó que ahora se llevan perfectamente. Durante su participación en el programa, Dayanara recibió la llamada sorpresa de sus dos hijos: Ryan y Cristian. Detrás de cámaras, la modelo y actriz confesó que esa llamada le dio mucha fuerza para realizar su baile. Los movimientos de Dayanara la colocaron como una de las dos mejores concursantes de la noche.

Veremos el lado más sensible de Pablo Montero y no porque tendrá la visita de sus hijas. Nuestro Jomari Goyso entrevistó a Montero y las revelaciones son contundentes. Además de que el cantante habla abiertamente de las tragedias que ha vivido su familia, aborda el tema de su adicción a las drogas. En fin, promete ser una entrevista donde Pablo se derrumba emocionalmente.



Adelanto exclusivo: el infierno que vivió Pablo Montero Univision 0 Compartir

Marlene vivirá un momento muy emotivo en la pista de baile y es que veremos a la Gata Salvaje de nuevo. Aunque la producción no quiso revelar mayores detalles, sí pudimos averiguar que la presentación de Favela dará de qué hablar por unos cuantos días. Además, nos adelantan que se 'colaron' en su despedida de soltera y 'oh my God' lo que no espera el domingo.

Por si fuera poco, Franco le cocinó a Chiqui Delgado y las cosas se pusieron subiditas de tono. El Naked Chef hizo lo suyo y cuentan por ahí que hasta Chiqui se sonrojó. OMG! Al parecer, Victoria pudo solventar eso de verse más ligera gracias a Poty y Mr. Broadway (Ektor Rivera) estuvo en el estreno de On Your Feet en la ciudad de Miami. ¿Será que los Estefan le dieron unos consejos para este domingo?



La cuarta gala promete y como dicen por ahí: nosotros no estamos para contarlo ni ustedes para saberlo. No te pierdas Mira Quién Baila este domingo a las 8 pm/7C por Univision.