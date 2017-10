Noche de duras críticas: dos famosas quedan en peligro de eliminación

Arrancó la competencia en Mira Quién Baila. Atrás quedaron las amistades y los sentimientos de paz y amor. Y es que ya tenemos a los primeros amanezados para abandonar la competencia: Chikybombom y Marlene Favela. Pero antes de que lleguemos allí, hagamos un repaso de la noche.



Los mejores de la noche





Danell Leyva abrió la gala con un africano-urbano con la canción 'La Mordidita'. Y más de una hubiese querido morderlo. Los jueces, en general, alabaron la presentación pero sí resaltaron que el medallista debe ser más expresivo y 'meterse' más en sus coreografías.

Con el tema 'Reggaetón lento', Ektor Rivera estuvo sencillamente ES-PEC-TA-CU-LAR. Lo jueces sólo tuvieron buenas palabras y las felicitaciones iban y venían. Y es que Mr. Broadway fue más que PER-FEC-TO.

Ana Patricia fue otra que deslumbró con una samba y el tema 'Duele el corazón'. A los jueces le encantó, al público le encantó y a nosotros nos encantó. Y esta vez el flirteo con Casper funcionó.

Y los dos que fueron votación del público la semana pasada, bailaron back to back. Con una espectacular presentación, Dayanara Torres bailó un adagio con el tema ' Ahora que te vas' interpretado por el cantante boricua Christian Daniel. Mientras que Alejandro Nones la tuvo difícil con un paso doble y el tema 'La Malagueña' ya que el objetivo era impresionar a Poty y lo logró. Y qué manera de bailar pues ambos se llevaron flores y más flores de parte de los jueces. Y por si nos quedaba alguna duda, Dayanara se llevó el voto del público y los 5 mil dólares para su fundación.



Los peores de la noche



Victoria 'La Mala' bailó un disco con la canción 'Never Can Say Goodbye'. El baile no fue el mejor para 'La Mala' y los jueces lo notaron. Casper Smart, quien regresó a la mesa de los jueces, fue bien enfático al decirle que no puede predisponerse con los pasos. A Poty le gustó, pero criticó su cargada y hasta la comparó con una señora. Johnny señaló que si no hubiese sido por su bailarín Tony Costa, el performance hubiese sido un verdadero desastre. ¡Ouch!

Le tocó el turno al Naked Chef y aunque no lo crean, no se quitó la camisa. Y no sólo eso, sino que soltó así sin pelos en la lengua que besa muy bien. Oh my God! Impresionó con un tango y la canción 'El día que me quieras'. Aunque a nosotros nos gustó el baile, a los jueces les pareció otra cosa. Poty, Johnny y Casper se dedicaron a bajar de la nube a Franco con duras críticas. Aunque alabaron su postura, criticaron duramente su performance al decir básicamente que fue su bailarina la que lo salvó.



Pablo Montero bailó uno de sus géneros favoritos: el rock n roll y lo hizo con el tema ' Pony time'. Pablo se montó en el escenario con un desgarre en la ingle y el dolor se notó. Los jueces lo notaron y criticaron que no sólo se perdió sino que su cara reflejaba su molestia. Poty y Johnny señalaron que Pablo debe mostrar más ganas sobre la pista. Y Casper añadió: "Si no vendes tu baile, nosotros no lo compramos".

Como anillo al dedo le vino la bachata a Chikybombom. No defraudó con el tema 'All of me'. La Madame Cocó, como ella misma se bautizó, recibió el apoyo de su amiga, la gran Olga Tañón, a través de un video. Y hasta la de sus compañeros con mensajes de no al bullying. Para ponerle guinda al helado, Osmel Sousa hasta le dio un pase de la belleza. ¿Será que Chiky Bombom estará en la próxima temporada de Nuestra Belleza Latina. A Casper no le gustó para nada su baile pues lo vio como muy 'contado'. Poty y Johnny le pidieron salir de su zona de comfort y hasta la sintieron perdida.

Marlene Favela fue otra que nos sacó las lágrimas pues no sólo reveló lo que vivió luego de sufrir un derrame cerebral en 2012, sino que recibió la vista de su mejor amiga antes de subirse al escenario. Su baile fue una cumbia mexicana con el tema 'Toma que toma'. "¿Dónde están tus caderas?", le reclamó Poty. Johnny le dijo que tiene que ensayar más y aunque Marlene intentó 'ganarse' a Casper con un besito, el ex de J Lo le dijo que debe conectar más.



El desenlace



Chikybombom, Marlene y Franco Noriega fueron los tres peores según los jueces y luego de su segundo baile, Franco resultó ser el salvado y ahora son Marlene y Chikybombom los que están en peligro de eliminación.





Para votar por Chiky marca el 1.866.918.8801 y para votar por Marlene marca el 1.866.918.8802. También puedes hacerlo por Facebook usando el hashtag MQBChikyBombomVOTA para Chiky y MQBMarleneVOTA para Marlene. También, a través de Univision Conecta.