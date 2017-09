Mira Quién Baila todavía no arranca, pero ya comenzaron a salir los trapitos sucios

Ya estamos más que listos para dar comienzo a la quinta temporada de Mira Quién Baila. La competencia de baile que nos dio momentos como la sacada de dedos de Niurka Marcos a los jueces, noviazgos como el de Adamari López y su bailarín Toni Costa y frases como el 'guguléalo' de Maripily Rivera. En fin.

La quinta temporada arranca este domingo 17 de septiembre a las 8pm/7 C por Univision y este MQB comeback se perfila como uno de llenos de muchas sorpresas. Y aunque esta primera gala de presentación estuvo un poco accidentada debido al huracán Irma, el terremeto en México y uno que otro inconveniente que tuvo que superar la prducción, nada de esto fue impedimento para comenzar por todo lo alto.



Nos colamos en los ensayos desde la ciudad de México y podemos decir con propiedad que ya comenzaron los chismecillos de pasillo en Mira Quién Baila. Y como ustedes no están para saberlo ni nosotros para contárselos, aquí les va lo que nos enteramos. Agárrense la peluca.

Casi, casi no llegan



La conductora Ana Patricia Gámez salió de la ciudad de Miami más rápido que inmediato al enterarse de que Florida estaba en la mira del Huracán Irma. Viaja a México y le tocó vivir el terremoto de 8.2 grados que azotó la ciudad el pasado 7 de septiembre con epicentro en Chiapas.



Por su parte, Dayanara Torres viajó a su madre de Puerto Rico a Los Ángeles por Irma y se llevó un sustico cuando quedó incomunicada con su hermana que vive en Miami. La actriz Marlene Favela se encontraba en Australia de vacaciones cuando perdió su pasaporte. Marlene andaba con su novio y futuro esposo, el empresario australiano George Seely. La embaja de México en Australia se contactó de inmediato con Favela y asunto resuelto. Otro que también se accidentó fue Franco Noriega pues al llegar al aeropuerto no sólo se dio cuenta que habia olvidado su celular, sino que el pasaporte estaba vencido.

No arranca la competencia, pero ya hubo desmayos



Así como lo leen. Cuentan las malas lenguas que durante los ensayos la cantante Victoria La Mala no pudo con la presión de su coreografía y se desamayó. Como que es mucho para la regionalera, pero desde ya le advertismo: ahora es que viene lo bueno.



VER: Dayanara Torres, la reina que conquistó más que una corona Dayanara Torres: "Estoy preparada para eso (bailar un tema de su exesposo Marc Anthony) y para todo. ¡Necesito sus votos!". Foto: Fadil Berisha | Univision 0 Compartir

VER: Trayectorias y polémicas de Pablo Montero Pablo Montero: "Siempre me ha gustado el baile... ¡Ahí (en la pista de MQB) se va a ver!" Foto: Pablo Montero | Univision 0 Compartir Victoria ‘La Mala’: "Me encanta la bailada... Sé que me voy a divertir mucho y aprenderé de más en esta nueva aventura (...) Y ahora sí, que el mundo conozca al #teammala".

VER: Por esto le dicen 'La Mala' a Victoria Foto: Victoria La Mala | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Franco Noriega: “Cocino muy bien, pero bailo más o menos, o sea, es una nueva aventura para mí y tengo muchas ganas”. Foto: Franco Noriega | Univision 0 Compartir Marlene Favela: “Pondré mi alma y corazón en este proyecto para lograr que mi fundación tenga recursos para seguir ayudando”. Foto: Uriel Santana | Univision 0 Compartir Éktor Rivera: “Estoy listo para dar el máximo... así que va a ser una competencia muy dura”. Foto: Ektor Rivera | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ChikyBombom: “Me he estado preparando física, mental y emocionalmente… Voy a representar en cuerpo y alma a la República Dominicana, a Nueva York y al mundo entero”. Foto: MQB | Univision 0 Compartir “Van a conocer una esencia diferente de Alejandro Nones”. Foto: Alex Padrón | Univision 0 Compartir Ana Patricia: “Yo sé que no cuento buenos chistes, que canto feo, pero ya me van a ver bailar, espérense tantito”. Foto: Ana Patricia Gámez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Danell Leyva: “Estoy contento, emocionado. ¡Los veo ahí!”. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

¿Mr. Quejas?



El 'Naked Chef' ya está dando de qué hablar. Y no es por sus abdominales ni por sus recetas. Nos cuentan que Franco Noriega no sólo llegó tarde a México, sino que no ha podido ensayar lo suficiente y haste cree que lo tienen en el olvido.

Disciplina y puntualidad, una rareza entre famosos



La disciplina y la puntualidad no siempre van de la mano cuando de estrellas se habla. Y es que bueno, ya sabemos cuán difíciles pueden llegar a ser unos cuantos. Sin embargo, Alejandro Nones y Pablo Montero están desafiando el estereotipo. Alejandro está demostrando ser un villano muy disciplinado y hasta en los pasillos se corre la voz de que es conocido como 'el villano que más bueno está'. Por su parte, Pablo ha dejado a todos boquiabiertos pues ha sido el más puntual y hasta nos dicen que se la pasa en el gimnasio poniéndose aún más guapo. Otro que ha resultado ser un disciplinado es Danell Lyeva. Danell no es 'famoso' aún pero la constancia que le da el ser atleta lo convierte en un ficha que hay que vigilar.



No se lo cree y ojo con Broadway



La Chiky Bombom está tan emocionada de estar en este reality que pregona a los cuatro vientos que sencillamente no se lo cree. Y es que la dominicana está clara que está entre LAS estrellas. Sin embargo, esta explosión caribeña es una de las favoritas entre las propias estrellas. Veremos si piensan lo mismo cuando esté liderando las votaciones del público. Y a Ektor Rivera, Mr. Broadway, hay que tenerlo vigilado. Es más, sus compañeros tienen toda la razón si le comienzan a temer. Y es que para la primera gala, Ektor no sólo baila sino que será él quien cante la canción.

Esto va a estar bueno. ¡Qué comiencen las apuestas!