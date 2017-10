"Manos arriba": la advertencia a gritos de baby Giulietta al bailarín de su mamá, Ana Patricia

Dicen que quien lo hereda no lo hurta y ese parece ser el caso de Giulietta Martínez, la hija de dos años de Ana Patricia Gámez, quien este domingo se robó el show momentos antes de que su mamá tomara el control de la pista, al advertirle al bailarín Jonathan Platero que mantuviera sus "manos arriba".

Acababa de ver la audiencia un video en el cual Ana Patricia bromeaba sobre la intimidad que requería el adagio y cómo le daba cierta penita ejecutarlo. A su esposo, Luis Carlos Martínez, le advirtió "no te pongas celoso, mi amor". Incluso rompió el protocolo pues se salió del escenario y se coló entre el público para besar a su marido y a su niña, entre otros miembros de su familia que estaban apoyándola.



Giulietta, la 'participante' más querida de Mira Quién Baila Con solo dos años, Giulietta tiene el premio al mejor comportamiento, pues llega y se queda tranquila junto a su papá Luis Carlos, mientras le toca el turno a Ana Patricia de salir a la pista. Giulietta y Luis Carlos celebran la participación de Ana Patricia en Mira Quién Baila. Giulietta dedica una sonrisa a quienes la saludan y se mantiene atenta a todo lo que ocurre en la pista de baile. Giulietta es fruto del amor entre Luis Carlos Martínez y Ana Patricia Gámez, una pareja que ha compartido su historia con la audiencia de Univision. Este domingo ya estaba un poco cansada cuando Jomari Goyso le pidió una foto. Es que había pasado largo rato jugando y divirtiéndose con la enérgica Chikybombom. Y a Chiquinquirá Delgado la premió con uno de sus ricos ataques de amor.

Ya de regreso al escenario, mientras transcurría el corte comercial, Ana Patricia ultimaba detalles con Johnathan Platero cuando desde la segunda fila de asientos, Luis Carlos les gritó en broma "manos arriba". Y de inmediato, Giulietta se hizo eco de las palabras de papá: alzando sus manitas gritó hacia la pista "manos arriba", "manos arriba".

El público estalló en carcajadas mientras que Ana Patricia le lanzaba besos a su pequeña.

"Un segundo, espérense, no vayan al aire todavía", pidió la conductora de Despierta América antes de soltar un grito, liberando todo estrés. "Ana Patricia, ¿quiéres mamajuana?", le preguntó una de las asistentes al programa a lo que la Belleza Latina le replicó con gracia "Mamajuana, un tequila, un mojito, de to' mi amor, lo que sea porque ya no puedo", soltó con espontaneidad, segundos antes de enfrentar su prueba de fuego al ritmo de 'Saturno', de Pablo Alborán.



Junto a su experimentado parejo de baile, Ana Patricia se lució en la pista, logrando excelentes críticas por parte del panel del jurado, que este domingo contó con el actor Gabriel Soto como invitado.