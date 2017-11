Los top 5 momentos de Dayanara Torres en MQB (y en cuatro está Marc Anthony)

Sin duda Dayanara Torres tuvo un increíble paso por Mira Quién Baila. Desde el primer día el público se enamoró de la boricua y se mantuvo como la número en el corazón de muchos. Tal es así que terminó llevándose el apoyo absoluto para convertirse en la gran ganadora de la quinta temporada. Mucha agua corrió en las diez semanas de la competencia y aquí hacemos un repaso de aquellos momentos que consideramos fueron los más memorables.

5. Habla de su divorcio

En la primera gala, el performance más esperado de la noche fue el de Dayanara. Antes de ir a su baile, vimos en un video a la boricua hablar de lo duro que fue su divorcio del cantante Marc Anthony. Luego, tuvo un momento emotivo junto a Chiqui Delgado al hablar de sus hijos, lo clave que son para ella y la importancia de enseñarle a ambos que aprendan a respetar a las mujeres.



4. Bailó un tema de Marc Anthony

En la cuarta gala, Dayanara bailó una salsa con el tema 'Y hubo alguién' de Marc Anthony. Lo que todos estábamos esperando ocurrió, pero como ella mismo dijo: "¿Por qué no iba a bailar una canción de Marc?". Los jueces ovacionaron a Dayanara y tildaron su perfomance de PER-FEC-TO.



3. La lesión que casi le cuesta la competencia

Camino a la quinta gala, Dayanara tuvo que hacer un alto en sus ensayos luego de que sufriera una lesión en la espalda que le causó un gran malestar. Ante la situación, llegaron al estudio los paramédicos y llevaron a la boricua a los servicios de emergencia en donde le hicieron exámenes. Por fortuna no había nada roto, y se trató más que nada de músculos muy inflamados por esforzarlos demasiado. Sin embargo, el incidente casi le cuesta la competencia a Dayanara pues no tuvo tiempo de ensayar lo suficiente y ese domingo fue una de las tres peores según los jueces. Luego de su segundo baile, los jueces la salvaron y continuó en la competencia.



2. Marc Anthony le manda un mensaje

En la séptima gala, la ex Miss Universo no solo tuvo la visita de sus dos hijos Cristian Marcus y Ryan Adrián, sino que también recibió un inesperado mensaje de Marc Anthony. A través de un video proyectado después de la participación de Dayanara en la competencia, el salsero comentó: “Estás bailando espectacular, estamos muy orgullosos del gran trabajo que estás haciendo en Mira Quién Baila, pero sobre todo del trabajo que has hecho como madre con estos chiquitines, bueno, no tan chiquitines. Tienes todo para ganar por la fundación de niños de San Juan y por Puerto Rico, que en este momento lo necesitan. Esto te lo llevas y como dicen Cristian y Ryan, tú eres la mía”.



1. El milagro de su hijo

En la octava gala, Dayanara hizo una desgarradora confesión: a los cuatro meses de embarazo de su hijo, le hacen un chequeo y aparentemente su pequeño venía con síndrome de Down. La boricua dijo que aceptar el diagnóstico fue el primer paso, pero luego vino el milagro: “Después de una semana me dieron los resultados y me dijeron que mi príncipe estaba bien, mucha gente estaba orando y fue un milagro”.



