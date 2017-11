Lo que hizo Ektor Rivera después de haber sido eliminado de Mira Quién Baila te hará quererlo todavía más

Ektor no lo puede negar: su apoyo es para Dayanara

Ektor no lo puede negar: su apoyo es para Dayanara Univision

Después de haber quedado fuera de la final de Mira Quién Baila, el actor y cantante Ektor Rivera refrendó su compromiso con la asociación Cabecitas Rapadas de Puerto Rico, dedicada a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer en radio y quimioterapia.

A través de una recaudación de fondos electrónica, Rivera espera juntar 10 mil dólares que se sumarían a los 5 que obtuvo como participante del concurso de baile.



Foto a foto: el último baile de Ektor Rivera Mr. Broadway se fue de la competencia y nos dejó con el corazón roto. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Ektor fue uno de esos concursantes del cual nos enamoramos. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir En su paso por Mira Quién Baila vimos su profesionalismo y perfección al bailar. Hagamos un repaso por sus bailes. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El actor y cantante Ektor Rivera presentó, durante la primera gala de Mira Quién Baila, un baile boogie. Foto: Univision | Univision 0 Compartir La canción seleccionada para la presentación de Ektor fue 'Tutti Frutti'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir En su primer baile, el actor pudo demostrar que la danza es un elemento que se le da muy bien. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Durante la segunda gala, el participante se enfrentó a un duelo de tango con Marlene Favela. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Ektor Rivera se movió al ritmo del tema 'El andén'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El actor y cantante fue el ganador del duelo, por lo que tuvo la oportunidad de bailar en una segunda ronda. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para el segundo baile, Ektor ofreció una samba con el tema 'La quiero a morir'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Con este baile, Ektor aseguró su lugar en la competencia una semana más, aunque no fue de los dos mejores de la noche. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Fue durante la tercera gala que Ektor demostró cómo se baila el reggaetón Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El actor bailó con el éxito 'Reggaetón lento' y recibió críticas muy positivas de los jueces. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Ektor reveló que cuando él comenzó su carrera, fue cantando reggaetón. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir En la cuarta gala, el cantante pudo realizar un vals vienés. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El tema elegido para su número de baile fue 'Ecos de amor'. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Para el quinto programa, Ektor Rivera se enfrentó en la pista con un baile disco. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir El actor y cantante pudo realizar un homenaje a la película 'Saturday Night Fever' con el tema 'Staying Alive'. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para este baile, Ektor tuvo que concentrarse tanto en su actuación como en sacar sus mejores pasos. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir En la sexta gala, Ektor Rivera se lució con una rumba al ritmo de 'Mi Verdad'. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir El actor se mostró elegante y sensual a la hora de realizar su coreografía. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ektor fue elogiado por este baile y no tuvo que participar en la segunda ronda. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir El concursante tuvo su primer tropezón durante la séptima gala de Mira Quién Baila. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir A Ektor le tocó realizar un número contemporáneo con la canción 'Vale la pena', donde además exhibiría su talento para pintar. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo, su baile no fue del agrado de los jueces. 'Poty' le dijo que había estado muy flojo y fue elegido para bailar la segunda ronda. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir El actor y cantante lo dio todo en la pista para su segundo baile con la canción 'One'. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Gracias a este baile, Ektor fue salvado de la sentencia de eliminación. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En la octava gala, Ektor Rivera tuvo la oportunidad de bailar una cumbia. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Al ritmo de 'Pégate', el actor y cantante compartió la pista con Dayanara Torres. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Luego vino una segunda ronda, donde pudo bailar en solitario. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ektor Rivera hizo un jive con la canción 'Cheap thrills'. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir

El actor lamentó no haber podido participar en la final para competir por el premio de 50 mil dólares que se le otorga a la organización representada por el ganador, pero decidió aportar una cantidad mayor a la que recibió, con ayuda de sus seguidores.

“Lamentablemente no fui seleccionado entre las últimas tres estrellas para estar en esa final, pero como siempre he dicho, este programa no se trataba de nosotros, sino de las fundaciones que representamos”, escribió Ektor Rivera en la página de internet recaudadora de fondos.



Los padres de Ektor sienten la satisfacción del deber cumplido Univision 0 Compartir

“Decidí abrir una cuenta independiente para entregar una suma mayor a los $5,000 que el programa ya me otorgó como semifinalista. Ayúdenme a cumplir mi objetivo y ojalá podamos superar la cantidad de ese primer lugar. Dios los bendiga y les duplique su ayuda”, finalizó el artista.

Ektor Rivera fue eliminado durante la semifinal de Mira Quién Baila al haber sido sentenciado a voto popular con el resto de sus compañeros, siendo él y el actor Alejandro Nones los que tuvieron menor apoyo.

La gran final de la competencia de baile se llevará a cabo este domingo 19 de noviembre a las 8PM/7C por Univision.

NO TE PIERDAS