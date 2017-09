La confesión más dramática de Chikybombom: quiso quitarse la vida y llevarse a su hijo con ella

‘Chikybombom la pantera’ es ahora toda una sensación, donde quiera que se pare, pero antes de que el éxito tocara a su puerta había sufrido y hasta había pensado en quitarse la vida como solución.

“Mi historia es un poquito complicada, yo estaba pasando por una depresión muy severa donde yo estaba planeando la muerte mía y de mi hijo. Entonces le comenté a mi madre que tenía depresión, pero nadie me lo creía y yo me dije: si nadie me lo cree pues yo tengo que salir de esto sola y entonces decidí hacer videos”, le dijo la dominicana a Angélica Vale en el programa ‘¡Qué Noche!’.



Este es Cartier, el gran amor de ChikyBombom 'La Pantera' Lissette Eduardo Cleto, mejor conocida en las redes sociales como ChikyBombom 'La Pantera', tiene un motivo enorme para dar su mayor esfuerzo en Mira Quién Baila. Este pequeño es Cartier Rondon, el único hijo de ChikyBombom y su mayor inspiración para seguir adelante. Desde que ChikyBombom aceptó participar en Mira Quién Baila, sabía que tendría que alejarse por un tiempo de su hijo. Este ha sido uno de los aspectos más difíciles de superar en la competencia, pues ChikyBombom se encuentra lejos de su pequeño. La 'influencer' viajó desde Nueva York a México para iniciar con los ensayos de la primera gala de Mira Quién Baila. En la semana previa al estreno del programa, ChikyBombom se encontraba un poco triste porque se estaba perdiendo uno de los momentos más importantes en la vida de su hijo. "Esto es un sacrificio, yo nunca he dejado a mi hijo", confesó ChikyBombom durante la semana de ensayos. El pequeño Cartier quedó al cuidado de su abuela Lucía, la madre de ChikyBombom, en Nueva York. "Mi madre lo está cuidando, pero yo hago videollamadas con él para ayudarlo a hacer la tarea", contó la estrella de las redes sociales. El pequeño Cartier recién entró al colegio y ChikyBombom compartió en sus redes una imagen de su bebé en el primer día de clases. "Desde que llegaste a mi vida me di cuenta que había pasado muchos años vacía y luego llegaste tú a llenarla. Gracias papá Dios por permitirme ser madre y permitirme vivir cada uno de los momentos importantes", escribió. Lissette ha tenido que criar a su hijo con la ayuda de su madre y su hermano, pues es madre soltera. ChikyBombom compartió que su hijo fue diagnosticado recientemente con una enfermedad, por lo que separarse de él ha sido muy complicado. ChikyBombom no quiso revelar de qué enfermedad se trataba, para que nadie pudiera usar esa información en su contra. "Hay mucha gente a la que le gusta hacer leña del árbol caído", dijo. En la competencia de Mira Quién Baila, ChikyBombom está representando al St. Jude Children's Research Hospital. En caso de ganar, la 'influencer' tendría la oportunidad de apoyar al hospital con un donativo de $50,000 dólares. En las imágenes que comparte ChikyBombom de su hijo se puede apreciar que es un pequeño fashionista. Al igual que su madre, Cartier luce diferentes estilos de peinados y ropa. ChikyBombom 'La Pantera' ya quiere reencontrarse con su hijo, pero luchará por él hasta llegar a la final de Mira Quién Baila.

La concursante de Mira Quién Baila, bailó el domingo la canción de Elle King, ‘Ex’s & Oh’s’, y confesó que antes de ganar popularidad se sentía vacía y triste. Incluso, en su primer intento de hacerse famosa le reportaron su cuenta de Facebook y se la cerraron, pero ella siguió adelante y creó otra en donde la siguen 200,000 personas.

“Yo soy un ser humano como todos ustedes, yo he tenido mis altas y mis bajas... yo me aferraba en que siempre tenía depresión y no se me quitaba… A mí me daba con ir para la calle y con beber alcohol”, reveló en YouTube la misma estrella que en la vida real se llama Lissette Eduardo.

“Yo sentía un vacío supergrande en mí y entonces la gente de afuera yo le demostraba y le hacía creer que yo era la persona más feliz del mundo, hasta que me di yo misma ‘mi pela’ con la varita mágica”, afirmó la dominicana.



‘Chikybombom la pantera’, de 29 años, ganó fama en el 2015 al grabar videos motivacionales. Y pocas veces la hemos visto triste o deprimida. La joven tiene un hijo de 7 años al que tuvo que dejar en Nueva York para abrirse paso y ganar fama nacional. Ella busca beneficiar al hospital St. Jude Children’s Research Hospital si gana Mira Quién Baila.