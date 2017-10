Hasta Gianluca Vacchi quiere estar en Mira Quién Baila

El entrevistador entonces cuestionó a Ariadna: "¿Tu sabías quién era Vacchi?" La colombiana dijo: “Sí sabía quién era, pero no quería hablar con él, Gianluca estaba con Rafaela, su mejor amiga (hermana) y no quería molestar. Yo soy de Colombia, ya entiendo casi todo el italiano, pero casi no lo hablo”. Foto: The Grosby Group | Univision

0 Compartir