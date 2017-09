"Estoy cansada y harta": una de las participantes de Mira Quién Baila se quiebra en sus redes

Las largas jornadas de ensayo, la dificultad de las rutinas y el hecho de estar lejos de sus familias han empezado a quebrar hasta al más fuerte de los 10 participantes en esta quinta edición de Mira Quién Baila.

La semana pasada, Ana Patricia Gamez salió del ensayo general en ambulancia, con un músculo severamente contraído; el domingo, Victoria La Mala se echó a llorar por el dolor en los pies y toda la tensión que ha vivido por los terremotos en México. Y este martes, la más extrovertida de la competencia, la influencer Chikybombom la pantera, sorprendió los más de 300 mil seguidores que tiene en Instagram al compartirles algo más que su tristeza.



A Chikybombom la pantera, hoy la vida no le sabía "a frutas", como declara con frecuencia. En una transmisión en vivo, que luego desapareció de su perfil, la mamá de Cartier contó que estaba despierta desde las 4:00 de la mañana y tres horas después, ya estaba ensayando.



Suspirando, compartió que su situación "no es fácil (...) Me hace falta mi hijo, me hace falta mi familia".

A sus seguidores les recordó que "por más fuerte, por más guerrera que sea, yo soy un ser humano. Sufro, me pongo triste, tengo problemas, soy súper sensible. Estoy cansada, estoy harta de muchas cosas".

Aseguró que en estos días, Dios le ha puesto "personas al frente que me dan asco y, quien menos tú crees, es quien verdaderamente es, por eso es que no se puede juzgar". No todo lo que brilla es oro, enfatizó.

Para Chikybombom la pantera, callar sobre algunas situaciones, porque es una profesional, le genera rabia e impotencia. "El mundo es tan jodidamente hipócrita, perdonen la palabra (...) ¿Por qué yo me tengo que callar, si Dios me dio esta boca para que hablara?", se preguntó habiendo respondido de antemano.



A pesar de su desilusión, la motivadora descartó que piense abandonar la competencia. "Tengo los dos pies adentro y el cuerpo entero" en Mira Quién Baila. En su transmisión alegó que Dios le había respondido su petición, de permitirle estar en el show, solo para que ella recibiera una lección. "Me está dando lo que yo le pedí, pero lo que siento no es felicidad, lo que siento no es alegría. Siento tristeza, disgusto, desencanto".



En ese estado, anticipó que este próximo domingo, bailará un tema "muy sentimental", que le permitirá a la audiencia conocer ese otro lado suyo. A sus seguidores les pidió oración más les recalcó que no se preocupen de más, porque cuando ella se cae (emocionalmente), se levanta "soliiiiiiiiita".