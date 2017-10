De la furia al perdón: esto fue todo lo qué pasó en el pleito entre Johnny Lozada y el 'Naked Chef'

La escalada de tensión que se vivió en Mira Quién Baila entre el chef y modelo peruano Franco Noriega y el juez Johnny Lozada llegó a su máximo al terminar el programa. El ex Menudo, no aguantó más y dejó al cocinero con la palabra en la boca. El lunes acabó pidiendo disculpas.

En una noche en la que Marlene Favela fue la primera eliminada de Mira Quién Baila, la conversación terminó girando alrededor de la controversia generada entre el chef peruano Franco Noriega y el juez del programa Johnny Lozada.

Round 1: en la pista



Todo comenzó cuando el cocinero aspirante a ganar el concurso se quejara de que ni el ex Menudo ni Javier ‘Poty’ Castillo estaban siendo constructivos con sus críticas hacia él.

“ Yo siento que vine acá sin bailar, realmente tenía dos pies izquierdos, es lo que veo en las redes sociales y es lo que sentía. Ahora que tengo un dominio de mi cuerpo mucho más fuerte, me gustaría más bien que los comentarios que ustedes tengan, tanto tú, ‘Poty’, como tú, Johnny, sean un poco más constructivos para poder mejorar. Porque de eso se trata, de mejorar”, pidió Noriega durante la gala.

'Poty' quedó al margen de la disputa, pero Johnny no dejó que el comentario de Franco quedara sin respuesta.



“Lo que acabo de escuchar es totalmente ilógico (...) A lo mejor en las redes sociales alguna gente te dice que tú eres hermoso y que te ves muy bien, pero el baile, perdona que te lo diga, no lo estás haciendo bien”, dijo Johnny, ganador de la cuarta temporada de Mira Quién Baila, luego de reírse irónicamente tras realizar una declaración amenazante durante la pausa comercial: “ Si te metes conmigo me vas a encontrar”.



Round 2: en el 'extra'

Luego de la emisión, Jomari Goyso sentó a conversar a Johnny con Franco para los contenidos digitales de Mira Quién Baila, MQB Extra, y allí fue Troya. Lozada reafirmó que le parecía ilógico el drama y se retiró notablemente molesto y harto de escuchar al 'naked chef', mientras las cámaras seguían rodando.



Johnny Lozada suelta el micrófono y abandona furioso un cara a cara con 'Naked Chef' Univision 0 Compartir



— “En este caso, Johnny tendrías que ver nuevamente el programa, para que escuches los comentarios y puedas entenderlo”, le pidió Franco.

— “Ahora soy tonto y no entiendo”, le respondió Johnny.

— “En ningún momento (han sido constructivos en) las últimas galas que hemos tenido, se han enfocado en el tema del físico, desde que me saqué la camisa el primer día es donde todo se va por el tema del físico. Se darán cuenta, si ven la grabación una y otra vez, se darán cuenta, de que yo en ningún momento he dicho que no eres justo o que no estás experimentado en los cuarenta y tres años que tienes en la televisión…”, reaccionó Franco.

— “A mi encantaría seguir con esta conversación, pero yo te soy bien honesto: yo no vine aquí a pelear contigo y ni mucho menos a tratar de insultarte y a decirte las cosas cómo van. Con honor y para poder continuar en esta competencia… cuando él decida qué fue lo que dijo… me llaman y la hacemos (la entrevista)”, añadió Johnny mientras se ponía de pie y arrojaba el micrófono sobre la mesa.



Round 3: en frío



Luego de ese intenso enfrentamiento en horas de la noche, Johnny Lozada reconoció en Despierta América este lunes por la mañana que su "comportamiento no estuvo a la algura" y pidió disculpas por la actitud exhibida.



Johnny Lozada admite que le ganó la ira con los comentarios que le hizo a Franco Noriega Univision 0 Compartir



"Entiendo yo que sí, me ganó la ira, cosa que no debió haber sucedido nunca. En cuarenta y tantos años que tengo, nunca me había sucedido eso. Lo que sí tengo que admitir es que no me gustó el comentario, debido a que muchas veces nos hemos acercado y hemos tratado de ayudar a ciertas personas y que nos digan que no somos objetivos, ‘Poty’ ni yo, no lo entendí correcto. Mi manera de responder no fue la correcta y lo tengo que decir y pido disculpas públicamente. Siempre he sido una persona que cuando cometo un error lo corrijo”, explicó más calmado.

Este lunes, después de que Johnny diera explicaciones en televisión, Franco Noriega publicó un mensaje en Instagram en el que decía "en modo pelea" y se le veía con los puños al aire en uno de los momentos de su baile del domingo por la noche.



FIGHT MODE ON!!! Thanks to @barbydmc and @melissamitro for coaching me!! 🥊🌟🥊 Una publicación compartida por Franco Noriega (@franconorhal) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 8:56 PDT

El chef está a las puertas de ser eliminado del concurso, lo mismo que el cantante Pablo Montero. Ambos están a merced de los votos del público y su continuidad en Mira Quién Baila se dilucidará el próximo fin de semana.



