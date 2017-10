Dayanara Torres teme no poder bailar el domingo, pero tampoco quiere quedar sentenciada

Después de sufrir un intenso dolor en la espalda durante el ensayo del martes pasado, la ex Miss Universo no está segura de poder bailar este domingo.

Después de haber sufrido una lesión en la espalda que le provocó un fuerte dolor durante los ensayos del martes 10 de octubre, la actriz y modelo Dayanara Torres regresó con reservas a prepararse para la quinta gala de Mira Quién Baila.

“Si me duele demasiado, no lo puedo hacer”, dijo a las cámaras de Univision Entretenimiento, que captaron en exclusiva la llegada de la ex Miss Universo al ensayo de este viernes, luego de haber sido sometida a una revisión médica.

La recomendación que le hicieron los doctores al asegurarse de que no tenía ninguna fractura fue descansar dos días, pero la participante quiso refrendar su compromiso con el público tomando un día de descanso y aprendiendo la coreografía que le toca interpretar este domingo.



“Yo vengo a seguir aprendiéndome el baile y tenerlo listo, pero no estoy segura. No quiero estar nominada, voy a tratar lo mejor que pueda de estar lista. A lo mejor no voy a poder bailar como yo bailo, pero por lo menos el intento”, señaló.

Dayanara Torres relató que la lesión que sufrió venía de bailes anteriores, pero el dolor que sintió fue tan intenso que no pudo continuar: “Lo que sentí el martes fue horrible, yo grité y me desmayé. Tuvimos que parar, llegó la ambulancia, me llevaron al hospital y me hicieron un escaneo. No hay nada roto, gracias a Dios, lo que sí es que los músculos están inflamados, pinchados, y tenía que descansar”.

La concursante tenía planeado interpretar un baile jazz con el tema ‘What a feeling!’, de la película ‘Flashdance’, en una gala dedicada a series de televisión, películas y telenovelas que han marcado la cultura pop.



“Los martes es cuando nos enseñan los bailes del próximo domingo. Vine a mi ensayo, estuvimos calentando un poquito y comenzamos la rutina, literalmente aprendí ocho segundos del baile. Cuando lo quise hacer con ganas y le puse cadera, se me ha pinchado algo en la espalda, un músculo, que ya venía de otros bailes que había hecho, hay una vuelta que me doblan el cuerpo para treparme al aire y eso duele”, relató la participante.

Será este domingo 15 de octubre cuando Dayanara Torres evalúe si realizará su número o si toma un descanso más amplio, sin conocer cuáles podrían ser las consecuencias de su decisión.