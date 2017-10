Dayanara bailará un tema que ya hizo J Lo mientras que Franco y Pablo pelean por seguir en la competencia: la quinta gala será una de película (literalmente)

Con la quinta gala conoceremos quién se unirá a Marlene Favela como el nuevo eliminado de la competencia. ¿Franco Noriega o Pablo Montero? Gabriel Soto, protagonista de la telenovela Caer en tentación, se une a la mesa de jueces y no se confíen de que será suave con las estrellas, pues se esposa Geraldine Bazán estuvo en la segunda temporada de Mira Quién Baila y él participó en Bailando por un sueño, así que no es ajeno a esto del baile.



La gala del domingo será una de series de televisión, de películas y de telenovelas, pues las estrellas tendrán la tarea de bailar coreografìas al son de temas que marcaron la diferencia en la pantalla chica y en la grande. De hecho, uno de los musicales más esperados será el de Dayanara Torres ya que realizará la coreografía del tema de la pelícual 'Flashdance', What a Feeling. Como recordaremos, Jennifer López hizo homenaje al éxito de 1983 con el video musical de su tema I'm Glad en 2003 donde recreó la canción que inmortalizó de Irene Cara.



Livia Brito compartirá escenario de nuevo con Alejandro Nones y Danell se llevó la sopresa de su vida al conocer a uno de sus artistas favoritos de Hollywood, Jackie Chang.

Otro tema que no podemos dejar de lado es la novela de Johnny vs. Franco. Se cierra el capítulo luego de lo sucedido en la cuarta gala pues sabremos si el Naked Chef abandona la competencia o no. De quedarse, tendremos de seguro más tela que cortar entre estos dos.

El cantante venezolano Chyno nos cantará su nuevo tema Quédate conmigo y nos espera un número espectacular donde se juntarán los elementos de la serie española Velvet y las estrellas de Mira Quién Baila. No decimos más.

