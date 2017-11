Dayanara, Ana Patricia o Danell: los fans votan por el ganador de Mira Quién Baila y las redes echan humo

Ana Patricia, Danell Leyva y Dayanara Torres fueron elegidos como los finalistas de la quinta edición de Mira Quién Baila el domingo y en siete días se conocerá el ganador tras una votación que se presume muy apretada y que todavía está abierta al público hasta las 10PM ET/7PM PT de este lunes. En las redes, la disputa ha dejado patente que los tres participantes tienen muchos apoyos.

Las votaciones se pueden realizar aún a través de la aplicación Univision Conecta y en la página oficial de Mira Quién Baila en Facebook.





En las redes sociales, el público se encuentra dividido en cuanto a cuál de las tres estrellas merece ganar la competencia.

La conductora Giselle Blondet mostró su apoyo para Dayanara Torres en su cuenta de Twitter, usando las palabras que le dijo la jueza Bianca Marroquín durante su participación en la semfinal.





Danell Leyva, la revelación de esta temporada, también cuenta con una base amplia de admiradores que lo están apoyando en las redes sociales.



@DanellJLeyva You have all my support! Already voted for you! Vamos Danell! You will be the champion of @miraquienbaila 🕺🏻💜 pic.twitter.com/082pZCgTxl

La gente de Puerto Rico también se ha movilizado para lograr que más gente vote por Dayanara Torres.



Hey guys! Huge favor! Dayanara Torres made it to the finals on Mira Quién Baila! How to vote? Well, here’s the rundown... Phone calls are no longer available, but you could use the HT on Facebook, download the Univision Conecta app, and vote 10 times for her! Game?! Let’s do it! pic.twitter.com/BLL4WXt0LP

— Daja (@ninjadaja) 13 de noviembre de 2017