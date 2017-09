Contra viento, marea (y huracanes) Mira Quién Baila estrena en grande

No hubo huracán ni terremoto que pudiera detener la pasión de las 10 estrellas que participarán en Mira Quién Baila para estrenar en tiempo y forma la primera gala.

Pero que el programa llegue a las pantallas este domingo por la noche no ha sido tarea sencilla.

Ante la inminente llegada del huracán Irma a Florida, la enorme producción tuvo que tomar una de las decisiones más radicales de las últimas semanas: trasladarse de Miami a México para que la magia sobre la pista pudiera ocurrir.

Con la idea de mantener a salvo a sus integrantes y no comprometer el estreno del programa, el programa eligió la Ciudad de México, donde se ubican los estudios de Televisa, para continuar con los ensayos y llevar a cabo la primera gran gala.



Prueba de fuego: así fueron los primeros ensayos para Mira Quién Baila Los diez concursantes empezaron a ensayar desde el pasado fin de semana para la primera gala de Mira Quién Baila. 0 Compartir Pablo Montero comenzó a ensayar al ritmo de bachata con la bailarina Barbie. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Aunque llegó retrasado siguió todas las instrucciones de la bailarina e incluso le hacía sugerencias logrando una fusión entre sus ideas y la esencia de la coreografía. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El cantante mexicano lleva practicando a diario desde el domingo durante por lo menos tres horas. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Una tímida Dayanara Torres se transformó en los ensayos de Mira Quién Baila. Foto: Rodrigo Hernández | Univision 0 Compartir Cuatro bailarines serán parte de la presentación que está llena de sorpresas. Foto: Rodrigo Hernández | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se nota la experiencia que ha tenido la Miss Universo en su carrera, y es que en sus ensayos ha lucido como toda una profesional. Foto: Rodrigo Hernández | Univision 0 Compartir El exgimnasta Danell Leyva ha dado todo en los ensayos junto a la bailarina Oksana. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El medallista olímpico es muy perfeccionista y ha buscado aprenderse el baile de principio a fin sin perder de vista ningún detalle del estilo ‘foxtrot’. Foto: Rodrigo Hernández | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El joven nacido en Cuba no da un paso en falso y cuando se equivoca le encanta hacer bromas para relajarse. Foto: Univision | Univision 0 Compartir “Todos los días hago ejercicio, no solo la gimnasia, yo me retiré de la gimnasia, pero sí hago pesas o juego al fútbol y yo creo que gracias a eso tengo casi todos los músculos activados casi siempre“, dijo Leyva, quien bailará frente a miles de personas. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Aunque sin experiencia previa, Victoria ‘La Mala’ ha tratado de trabajar con su falta de coordinación. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El sensual baile que le asignaron lo presentará junto al bailarín Juan Carlos Nicot, quien la ha ayudado a memorizar cada uno de los pasos. Foto: Rodrigo Hernández | Univision 0 Compartir La mexicana sorprenderá en la pista con mucho movimiento de cadera cuando se presente bailando salsa. Foto: Univision | Univision 0 Compartir “No bailo nada, soy la menos coordinada, pero estoy aquí echándole todas las ganas. La causa que escogí pues tiene que ver con mi historia y con la historia de mi familia y por eso le estoy echando todas las ganas del mundo para representar a las mujeres guerreras”. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La famosa llegó a México y su experiencia ha sido agridulce, ya que su hijo se quedó en Nueva York mientras ella está lejos trabajando. Foto: Univision | Univision 0 Compartir La dominicana Chiky BomBom sorprendió a todos al aprenderse en un día el baile que le tocó y confesó antes las cámaras de Despierta América que, como parte de su rutina, tiene una “vueltecita” y por ende se cayó “como una guanábana (fruta)”. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Asimismo, Ektor Rivera empezó muy animado en los ensayos de Mira Quién Baila. Foto: Rodrigo Hernández | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El lunes hizo un paréntesis para grabar una canción. Foto: Rodrigo Hernández | Univision 0 Compartir El boricua se lleva muy bien con el actor venezolano Alejandro Nones y en cuanto pudo fue y lo visitó donde estaba practicando. Foto: Rodrigo Hernández | Univision 0 Compartir “Estamos haciendo bailes muy bonitos, muy técnicos y muy rápidos, así que estamos todos adoloridos pero gozando”, dijo el exactor del espectáculo de Broadway ‘On Your Feet!’. Foto: Rodrigo Hernández | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En entrevista con Univision el actor de ‘La Piloto’ confesó estar cansado, ya que no se esperaba que fuera tan intenso. Foto: Rodrigo Hernández | Univision 0 Compartir Sus ensayos comienzan desde muy temprano y durante la entrevista el cansancio casi lo venció. Foto: Rodrigo Hernández | Univision 0 Compartir



El productor de Mira Quién Baila, Nelson Ruíz, contó alguna de las complicaciones que tuvieron que sortear: “Nos reunimos para establecer un plan de acción y vino la idea de trasladarnos a México. Era mucho lo que había que trasladar, estamos hablando de 18 bailarines, el personal de producción, más las estrellas, que venían de diferentes lugares”.

Apresurados y atemorizados, los bailarines principales, los coreógrafos y cuatro personas de la producción se montaron en un avión privado (debido a la cancelación de vuelos comerciales en Florida), intentando evitar el paso no solo de Irma, si no también del huracán Katia, que en ese momento azotaba el Golfo de México.

“Estaba en México el huracán Katia y había que rodear para llegar a Toluca, no podíamos volar directo”, relató Nelson.



publicidad

Llueve y tiembla

Cuando parecía que todo estaba por solucionarse con la llegada de las estrellas a México, un sismo de 8.2 grados en la escala Richter sacudió varios estados del país casi a la media noche de ese mismo día.



Con Giulietta, su esposo y hasta la suegra: Ana Patricia llega a su gran reto después de un huracán y un terremoto Univision 0 Compartir

“Salimos de Miami pensando que podíamos perder no solo nuestro hogar, sino también nuestro negocio, estaba desconcentrada y al llegar a la Ciudad de México, esa noche ocurre el terremoto de 8.2 grados. De verdad que fue traumático, yo me acababa de dormir prácticamente llorando por lo que estaba pasando en Miami y me despertó la alarma sísmica”, contó Ana Patricia Gámez, una de las concursantes de esta temporada.

Para otros como Danell Leyva, gimnasta olímpico y ganador de tres medallas, los repetinos cambios de planes no representaron un 'big deal': “Fue interesante porque me encantaba ir para Miami, pero también me gusta estar en Ciudad de México, con la gente bella”.

Y aunque a salvo, los participantes tenían el corazón partido de la angustia por la gente de sus países.



publicidad

“ El susto lo pasé en Puerto Rico, estábamos muy preocupados con lo que iba a pasar en la isla, gracias a Dios subió y estamos a salvo, sin electricidad, pero como quiera solo fue el susto. Pasó por Miami, donde tengo tanta familia, pero México nos ha abierto los brazos como nunca antes”, contó el actor y cantante puertorriqueño Ektor Rivera.

La familia de ChikyBombom ‘La Pantera’ incluso tuvo que resguardarse en un refugio. “Si mi mamá no estuviera cuidando a mi hijo, podría estar ayudando a nuestros familiares en Florida”, dijo la ‘influencer’.

¿Dónde está el pasaporte?

Intentar reunir a las estrellas en México, no fue un proceso sencillo: en el intento también se perdieron los pasaportes de Marlene Favela mientras vacacionaba en Australia y el de Franco Noriega que tuvo que permanecer en Nueva York.

A pesar de la cadena de imprevistos, las celebridades han dado su máximo esfuerzo poniéndole buena cara a la adversidad como Victoria ‘La Mala’ quién ya sufrió algunas lesiones y hasta la altura de la Ciudad de México, pero no se ha rendido.

“La altura nos ha matado un poco, yo estoy acostumbrada a vivir al nivel del mar y aquí me quedo sin respiración”, contó la cantante durante uno de sus ensayos.

En tiempo récord y a marchas forzadas, este domingo quedó todo listo para que las luces y los brillos deslumbren a la audiencia y hagan olvidar a la producción entera los contratiempos vividos.



publicidad

Como señaló Nelson Ruíz, “Mira Quién Baila va a seguir bailando”.

Después de todo, son gajes del oficio.

CONTENIDO RELACIONADO: