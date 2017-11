Chikybombom salió de Mira Quién Baila, pero nos dejó su legado

Luego de ocho semanas de arduo trabajo, Chikybombom ‘La Pantera’ tuvo que despedirse de la competencia de Mira Quién Baila, pero dejó un legado que continuará inspirando a los concursantes y al público a descubrir que la vida, efectivamente, sabe a frutas.

La ‘influencer’ dominicana tuvo la oportunidad de mostrar 12 bailes durante su paso por el show, siendo el rock ‘n roll 'Ex's y Oh's' uno de los más aplaudidos por los jueces. Chikybombom nunca bajó ni un poco la energía que tanto la caracteriza en redes sociales y sus compañeros lo agradecieron siempre.

Desde luego, no todo fue color de rosa durante su participación en Mira Quién Baila. Luego del estreno en México, Chiky tuvo un momento tenso con Jomari Goyso, que quedó registrado en la grabación del primer MQB Extra, donde la dominicana dejó muy en claro que no le interesaba escuchar las críticas del conductor.



En fotos: el último baile Chikybombom Chikybombom le dijo adiós a la competencia en la octava gala. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir La reina de las redes sociales no pudo con los seguidores de Alejandro Nones. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Chikybombom había estado invicta hasta ahora. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En la octava gala nos deleitó con dos bailes. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Sin duda vamos a extrañar a 'La pantera'. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Sea como sea, hagamos un repaso de sus bailes en esta competencia. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Durante la primera gala de Mira Quién Baila, ChikyBombom llegó derrochando energía con un rock 'n roll. Foto: Univision | Univision 0 Compartir La reina de las redes sociales bailó al ritmo de la canción 'Ex's and Oh's'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir ChikyBombom demostró que la energía sería una de sus ventajas durante la competencia. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En la segunda gala, Chiky tuvo que enfrentarse en un duelo de salsa con Danell Leyva. Foto: Univision | Univision 0 Compartir La participante bailó la popular canción 'La negra tiene tumbao'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir A pesar de su entrega en el número de baile, ChikyBombom perdió ante Danell Leyva. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para la tercera gala, Chiky confesó que se sentía cansada por los ensayos. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir La 'influencer' bailó una bachara al ritmo de 'All of me'. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir ChikyBombom recibió buenas críticas y el apoyo de sus compañeros al terminar su baile. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esa noche, la concursante tuvo que enfrentarse en una segunda ronda de bailes. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Con la canción 'I want you back', Chiky interpretó un rock 'n roll en la pista de baile. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir ChikyBombom quedó en peligro de eliminación junto a Marlene Favela en la tercera gala. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La 'influencer' defendió su lugar en la pista para el cuarto programa con un swing. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir ChikyBombom bailó con la canción 'Sing Sing'. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Esa noche, Chiky se salvó de la eliminación pero tuvo que volver a la pista para una segunda ronda de bailes. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con el merengue 'Kulikitaka', Chiky fue salvada por los jueces y no repitió el riesgo de eliminación. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Para el quinto programa, Chikybombom dio una presentación espectacular y muy personal. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Sin su peluca, la participante rindió tributo a la serie 'Orange is the new black', al bailar el tema 'You've got time'. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Chikybombom aseguró que este número lo quería realizar como ella misma, como Lissette Eduardo, por eso se quitó la peluca. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir En la sexta gala, a Chikybombom le tocó realizar un tango. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir La participante bailó el tema 'Danzarín', logrando obtener muy buenos comentarios de los jueces. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Yo lo que vi, lo vi perfecto", le dijo Ninel Conde, luego de que su novio sorprendio a Chikybombom en el escenario. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir A pesar de su desempeño en el primer baile, Chiky se tuvo que enfrentar en una segunda ronda. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir En esta ocasión bailó un foxtrot al ritmo de 'Oops!... I Did It Again'. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Chikybombom defendió su lugar en la séptima gala con una samba muy especial. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir La concursante bailó al ritmo de la canción 'Mujer latina', de su amiga Thalía, quien le envió un mensaje de apoyo. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Bianca Marroquín le comentó que tenía todo para seguir en la competencia, pero que por momentos había una desconexión con su rostro. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Chikybombom fue elegida para bailar en la segunda ronda, junto a Alejandro Nones y Ektor Rivera. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Chikybombom interpretó un reggaetón con la canción 'El amante', pero no pudo salvarse de ser sentenciada por tercera ocasión. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir



Casi dos semanas después, Chikybombom se quebró ante sus seguidores de Instagram durante una transmisión en vivo. “Estoy cansada, estoy harta de muchas cosas”, dijo la ‘reina del tongolele’, antes de revelar que se sentía atacada y criticada por muchas personas en las redes sociales.

Después de su desahogo, durante la tercera gala del programa, Chiky recibió un mensaje muy especial de Olga Tañón, dándole ánimos y recordándole que es una mujer inspiradora: “Hay algo sumamente admirable en esta mujer y es su gran autoestima. Eso fue lo que me hizo seguirla y admirarla”. El resto de los concursantes, jueces y conductores, la apoyaron con pancartas que tenían diferentes lemas como “Stop bullying” o “MQB Tú vales”.



publicidad

“Personas que no creen en ti te lo hacen saber de una u otra forma. Quizá no verbalmente, pero en la forma que te tratan. […] A mí nada de eso me ha importado, al contrario, esos menosprecios me dan más fuerza para seguir adelante”, contó ante las cámaras de Univision Entretenimiento.



Su sueño era la pista de Mira Quién Baila y Chikybombom se estrenó a lo grande Univision 0 Compartir



A pesar de haber dado su mayor esfuerzo durante la primera ronda del tercer programa, los jueces no quedaron muy convencidos con su participación y tuvo que enfrentarse a un segundo baile, que finamente la llevó a quedar sentenciada por primera vez junto a Marlene Favela.

Fueron varios los retos que Chikybombom tuvo que superar durante la competencia. En la segunda gala, la ‘Madame Cocó’ tuvo un problema con uno de sus zapatos que se rompió durante su baile, provocando que perdiera su duelo de salsa contra Danell Leyva.

Para el cuarto programa, la concursante se enfrentó a la segunda ronda de bailes, pero fue salvada por los jueces. No así en la sexta gala, donde el salvado fue el actor Alejandro Nones, dejando a Chikybombom y a Victoria 'La Mala' en peligro de eliminación.



Victoria y Chikybombom tienen un catálogo de quejas, una de ellas que no merecen estar nominadas Univision 0 Compartir



"No me esperaba esta nominación porque es el primer baile que lo hago perfecto, excelente, no me equivoqué y estoy sentenciada”, dijo la participante en el MQB Extra, sorprendida por la decisión del panel de jueces.

Aunque libró la eliminación, dejando a Victoria fuera del programa en la séptima gala, esa misma noche volvió a quedar sentenciada, esta vez con el actor Alejandro Nones.

‘La Pantera’ llegó para darle sabor a la competencia y lo cumplió hasta el último minuto, pues a pesar de los difíciles momentos que hubo, Chikybombom se gozó todo el programa y contagió de alegría a todos aquellos que se cruzaron en su camino.

NO TE PIERDAS