Ana Patricia, Dayanara Torres y Danell Leyva están en la final de Mira Quién Baila

Ya tenemos finalistas y son Ana Patricia, Dayanara y Danell. Ya no hay vuelta atrás y habrá que dar la milla extra en la gran final. Pero antes de llegar ahí, repasemos lo mejor de la noche. Le dijimos adiós a Alejandro y a Ektor y los jueces fueron un derroche de piropos con las cinco estrellas. Y es que ya todo está dicho y lo único que queda es bailar, bailar y bailar.



En fotos: todo sobre la agridulce semifinal de Mira Quién Baila La noche para conocer a los tres finalistas de la quinta temporada de Mira Quién Baila llegó y fue una velada llena de emociones y sorpresas. La actriz y cantante Bianca Marroquín regresó por tercera ocasión como jueza invitada para ser partícipe de una noche tan especial. La semifinal comenzó con un número en donde participaron todos los concursantes al ritmo de 'Bonita'. Solo tres de ellos pasarían a la gran final de Mira Quién Baila y cada uno estaba dispuesto a defender su lugar. Ektor Rivera fue el primer participante en llegar a la pista de baile para llenar el lugar con su energía. El actor y cantante realizó un lindy hop al ritmo de 'Get ready'. La evolución como bailarín de Ektor Rivera fue alabada por los jueces, quienes le dijeron que su número estuvo a un nivel profesional. Ana Patricia tuvo la oportunidad de mostrar su talento en el baile para poder ganar su pase a la final. La conductora llevó a cabo un baile 'freestyle' con la canción 'La nave del olvido'. "Sinceramente, el verte volar haciendo piruetas que solo gente profesional puede hacer, me enorgullece", le dijo Johnny Lozada. Alejandro Nones, quien estuvo sentenciado en tres ocasiones, se mostró muy agradecido por el apoyo del público. Con la canción 'You don't owe me', el actor bailó un vals vienés. "Te acabas de convertir, para mi gusto, en el villano más elegante de la televisión hispana", le dijo 'Poty' a Alejandro Nones. Luego tocó el turno a Danell Leyva de darlo todo en la pista de Mira Quién Baila. El gimnasta se lució con un chachachá al ritmo de la canción 'La Flaca'. Leyva dejó a los jueces sin palabras. Bianca Marroquín definió su actuación como "perfecta". La actriz y modelo Dayanara Torres reveló que tuvo un episodio difícil durante su primer embarazo y por eso escogió la Fundación de Niños San Jorge. Dayanara pudo bailar un merengue con el tema 'Rompecintura'. "¿Cómo no quererte, cómo no conectar contigo con el corazón que tienes?", le comentó Bianca Marroquín antes de decirle que su baile fue excelente. La primera finalista anunciada durante la noche fue Ana Patricia. La participante volvió a la pista para realizar un segundo número de celebración por su pase a la final. Ana Patricia bailó un swing con la canción 'Candyman'. Dayanara Torres también ganó su lugar en la gran final, dejando a los hombres en desventaja. La participante tuvo la oportunidad de realizar un número muy importante que la llenó de orgullo. Dayanara bailó una rumba con el tema 'Preciosa' para todos sus compatriotas puertorriqueños. Uno de los momentos tensos de la noche llegó cuando se anunció al primer eliminado de la semifinal, que fue Alejandro Nones. Después se dio a conocer que Danell Leyva era el tercer finalista de Mira Quién Baila. Ektor Rivera tuvo que despedirse del programa, pero se fue con un cheque de $5,000 para la Fundación Cabecitas Rapadas. El baile del tercer finalista de Mira Quién Baila fue un adagio al ritmo de 'Alive'. Danell Leyva integró sus mejores movimientos de gimnasia con este baile para crear algo espectacular. Ana Patricia, Dayanara Torres y Danell Leyva se disputan el título de ganador de la quinta temporada de Mira Quién Baila.

Ektor Rivera arrancó la noche de bailes con un lindy hop y el tema 'Get Ready'. En una presentación que recordó a los años 50s, Mr. Broadway no sólo hizo su performance a la perfección sino que cantó. Ana Patricia deslumbró con un freestyle y el tema 'La nave del olvido'. La coreografía estuvo llena de unas cargadas increíbles y tenemos que decir que Ana ha crecido como nadie en esta competencia. Además, Ana recibió la sopresa de su padre a través de un mensaje desde México. Cabe recordar que su padre se encuentra en su país natal donde está siendo tratado por cáncer.



Alejandro Nones nos recordó a Mr. Grey en 50 sombras de Grey con un vals y el tema 'You Don't Own Me'. Fue una presentación en la que pareció un bailarín profesional. Danell bailó un cha cha chá con el tema 'La flaca' y su performance además de preciso, estuvo impresionante. Dayanara cerró la ronda de presentaciones individuales con un merengue y el tema 'Rompecintura'.



Tuvimos que decirle adiós a Alejandro y a Ektor y ahora el público tiene la palabra final. Si tu favorita es Ana Patricia, llama al 1.866.918.8801 o usando el hashtag #MQBAnaPatriciaVOTA. Si tu favorita es Dayanara, llama al 1.866.918.8802 o usando el hashtag #MQBDayanaraVOTA. Si tu favorito es Danell, llama al 1.866.918.8803 o usando el hashtag #MQBDanellVOTA. También lo puedes hacer a través de Univision Conecta. Tienes 24 horas para votar.