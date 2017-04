Verónica Rosales cree que en su dueto se hizo lo que Beatriz Montes quiso

Las participantes se enfrentaron en un duelo de voces, pero no encontraron la manera de trabajar muy bien juntas.

Beatriz Montes y Verónica Rosales se enfrentaron en el ‘Duelo de Reinas’, pero lo que parecía una batalla meramente profesional se convirtió en un desafío personal cuando las concursantes no encontraron la manera de trabajar juntas.

Durante los ensayos con Poncho Lizárraga, el capitán les preguntó cuál de las dos participantes había tomado el liderazgo del dueto, e inmediatamente salieron a relucir los problemas que había tenido Verónica tomando las indicaciones de Beatriz.

“Yo he tratado de darle mi apoyo a Verónica y se puede decir entonces que yo soy la líder”, dijo Montes ante las cámaras. Pero la versión de su compañera resultó muy diferente: “Cualquier sugerencia que he hecho no la toma [en cuenta] y se hace siempre lo que ella quiere hacer”.



Beatriz Montes y Verónica Rosales dieron tremenda interpretación de 'Ay, Jalisco no te rajes'

Esta postura tomó por sorpresa a Beatriz y reveló: “Me paso de buena gente y de que yo quiero a los demás, me dolió un poquito que cambiara lo que ha sido este trabajo de sacar la canción juntas”.

Después de su interpretación del tema ‘Ay, Jalisco no te rajes’, el capitán Poncho Lizárraga tomó la decisión de enviar a Verónica Rosales a riesgo de eliminación porque se atrasó en el tiempo de la canción.

