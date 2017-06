Sandra Padilla fue víctima de bullying por parte de un ex novio debido a su peso

La concursante Sandra Padilla reveló durante una sesión con el entrenador físico Darian Álvarez que fue víctima de bullying por parte de una de sus exparejas debido a su peso.

“Sufrí de bullying, pero hay personas que nunca te imaginas que te van a lastimar de cierta manera y lo hacen”, dijo la participante, luego de contar que fue durante la etapa de la escuela primaria cuando comenzó a tener problemas con su peso.

Sandra aseguró que ha estado dispuesta a colaborar con el entrenador y él ha notado su entusiasmo gracias a esta experiencia que vivió. “Cuando pasó todo eso me apagué totalmente. Me levanté, me dije que no podía seguir así y por eso ahora estoy tan abierta a poder cambiar en todos los aspectos”, comentó.

Fue a partir de que las concursantes llegaron a Miami para la etapa de shows en vivo que contaron con la ayuda del experto Darian Álvarez para comenzar un programa de nutrición y entrenamiento físico. Para esto, fueron pesadas y se midieron sus niveles de grasa corporal, para poder contar con un plan más integral.



Esta no es la primera vez que una de las participantes habla sobre la inseguridad que le ha provocado su aspecto físico. Dayanna García platicó con la integrante de Los Horóscopos de Durango, Vicky Terrazas, sobre los problemas que estaba atravesando en la casa por compararse con el resto de las chicas.

“En mi casa me llaman gorda, no me importa, pero cuando estoy en una casa con muchachas que están más flacas, más bonitas, me baja un poquito. Siento que ellas tienen más ventaja para ser la Reina de la Canción”, confesó.



En ese momento, Vicky Terrazas habló con la concursante sobre la situación que ella pasó al comienzo de su carrera, como las críticas que le hacían por su aspecto y la depresión en la que se sumió.

“Me miraban a mí y decían la gorda de Horóscopos o todavía nos dicen en las redes sociales 'Mira cuántas cirugías se hicieron, mira qué viejas gordas'", le contó Vicky a Dayanna, haciéndole un llamado a no dar importancia a lo que piensan o dicen los demás para enfocarse en su talento y en la competencia.