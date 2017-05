¿Qué hará hoy José Manuel Figueroa en su cumpleaños?

FIGUITO 🎼❤️, De niño pensaba que el cielo bajito esperaba por mi, de niño en la lluvia aprendí a reír, de niño en las noches a cualquier dragón me enfrentada, de niño en mi pueblo en cualquier esquina la música cantaba, de niño el sol de ilusión en los ríos abundaba, pasaron los años y con orgullo lo digo, que bendición es llegar a viejo, pero como extraño ser niño lo digo frente al espejo #FelizDiaDelNiño

