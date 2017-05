¿Por qué Deyra, Verónica, Mary y Jazmín quedaron en riesgo de eliminación?

Los jueces de La Reina de la Canción tuvieron que ponerse muy exigentes en los primeros dos shows en vivo, pues la competencia avanza y solo una de las 10 chicas puede convertirse en la ganadora.

Deyra Barrera, Verónica Rosales, Mary Fredette y Jazmín López son las concursantes que se encuentran en riesgo de eliminación y una de ellas tendrá que despedirse el próximo lunes 29 de mayo.

Poncho Lizárraga, Las Horóscopos de Durango y Lucero fueron muy claros al expresar que se fijarán hasta en el más mínimo detalle para tomar sus decisiones, pues están buscando calidad vocal e interpretativa, y a esta altura de la competencia no hay lugar para los errores.



Verónica Rosales y Deyra Barrera, en peligro de eliminación Univision 0 Compartir

En el caso de Deyra Barrera, fue su interpretación de la canción ‘Besos y copas’ la que no convenció a Vicky Terrazas. “No sentí que me transmitiera como otras veces”, dijo la jueza y capitana.

Verónica Rosales cantó uno de los temas más populares de Julión Álvarez, ‘Afuera está lloviendo’, y aunque los jueces le dieron muy buenas críticas, un asunto de dicción pudo ser motivo suficiente para colocarla en riesgo de eliminación.

Para Mary Fredette fue una noche muy dura, pues la participante no estaba contenta con el tema que le tocó cantar. Después de interpretar ‘Eso y más’, las críticas no fueron muy favorables, poniéndola en peligro de ser eliminada.



La Reina de la Canción Extra: Mary culpa a la producción por su mal desempeño Univision 0 Compartir

“Se le nota a Mary cuando algo no lo siente. Me hubiera gustado que hubieras explotado porque tu potencial te da para eso y más. Independientemente si no sientes la canción, tú tienes que salir a dar lo mejor de ti, no importa si la canción no te gusta”, le dijo Poncho Lizárraga

Cuando Jazmín López cantó ‘Nos acostumbramos’, los nervios fueron evidentes para los jueces. “Yo sentí cositas de afinación la primera parte del verso. Es lógico a veces por los nervios, no se puede ser perfecto. El color de tu voz y la interpretación salvan mucho esos detalles”, le dijo Lucero a Jazmín.

Después de contabilizar el voto del público y de conocer la decisión de Poncho Lizárraga, ya que su equipo ganó el reto Metro PCS, dos chicas serán salvadas y una tendrá que irse a casa.



