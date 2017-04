Poncho Lizárraga es fanático del reggaeton

#TBT La música no tiene fronteras ni estilos un placer mezclar estilos con mi compa @titobambinoelpatron #iUUU #BandaElRecodo #HaciendoHistoria #MasFuerteQueNunca #R1 #ALL #LosNumero1

A post shared by R1 - Músico Productor (@poncholizarraga) on Feb 18, 2016 at 3:42pm PST