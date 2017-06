Olivia Calderón podría quedar fuera de La Reina de la Canción por repetir un error

Olivia Calderón recibió una segunda oportunidad para volver a competir en La Reina de la Canción tras la inesperada salida de Mary Fredette, pero esta semana se encuentra por segunda ocasión en riesgo de eliminación debido a que olvidó la letra de la canción que le tocaba interpretar.

La participante tenía que cantar ‘El amor de su vida’, un tema de Julión Álvarez, pero permaneció en silencio durante algunas líneas de la canción y trató de improvisar en otras. Los jueces notaron la falla y decidieron que ella y Yohanny Rodríguez enfrentaran la eliminación de esta semana.



¡Tremendo error! Este fue el momento en el que Olivia olvidó su canción en pleno show en vivo

Sin embargo, no es la primera vez que Olivia Calderón comete este error. El pasado miércoles 31 de mayo, la concursante masculló en varios momentos de su interpretación del tema ‘No te guardó rencor’.

En esa ocasión, aunque también estuvo en riesgo de eliminación, Calderón fue salvada por el voto del público. Beatriz Delgado resultó eliminada.



Olivia: 'Los nervios traicionan y esto no quiere decir que estoy fuera de nuevo'

Olivia atribuye su equivocación a que ha estado lastimada de una de sus rodillas y el dolor no le permite concentrarse completamente. “Antes de subir al escenario me volví a torcer la rodilla que me había lastimado la semana pasada. Se me fue el rollo por el dolor”, señaló.

“Los nervios nos traicionan, pero eso no quiere decir que estamos fuera de la competencia”, concluyó la participante.