Mary y Jazmín cayeron en peligro de eliminación en La Reina de La Canción

En la segunda noche de los shows en vivo el turno fue para las chicas del team Horóscopos. Lucero acompañada de Poncho Lizárraga y las hermanas Terrazas, ahora jueces, llegaron preparados para escuchar al resto de las cinco finalistas, Mary, Jazmín, Carmen, Yohanny y Sandra Padilla. “Estamos con más exigencia, esto está que arde”, dijo Lucero. “No vamos a dejar pasar los errores” fueron las palabras de Poncho antes de dar pie a la primera presentación de la noche.

Mary Fredette inauguró la ronda de presentaciones con “Eso y más”. “Se me enchinó la piel”, aseguró Lucero. Continuó Jazmín con “Nos acostumbramos” pero no convenció del todo. Carmen llegó con mucha fuerza y energía para interpretar “No me se rajar”, los jueces quedaron satisfechos con su trabajo. Yohanny interpretó “Amor del bueno” y el público se emocionó. “A mi me demostró que es artista”, dijo Lucero. La última participante fue Sandra Padilla, quien cantó “Jamás te dejare” y los jueces reconocieron haber sido una de las mejores de la noche.

El momento de la verdad llegó y Jazmín y Mary quedaron en peligro de eliminación uniendose así a Verónica y a Deyra. Una de ellas lamentablemente se convertirá en la primera eliminada y el nombre lo sabremos el próximo lunes en el tercer show en vivo.



Recuerda votar para salvar a Mary o a Jazmín, tienes 13 horas para votar y puedes hacerlo 10 veces por cada método de votación.

¡Vota!

Puedes hacerlo a través de la aplicación Univision Conecta, vía teléfonica o usando el hashtag en Twitter. Más detalles aquí.

#MARYVOTA

1-866-918-8803

#JAZMINVOTA

1-866-918-8804