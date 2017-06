Los momentos más controversiales dentro de La Reina de la Canción

Durante la primer semana de competencia, las chicas se encontraban realizando una dinámica grupal y Carmen Ríos realizó una parodia de la forma de cantar de Mary Fredette, algo que le molestó mucho porque aseguró que se estaba burlando de su acento al hablar español.

Ante las risas por parte de sus compañeras de La Reina de la Canción, Mary Fredette rompió en llanto.

“Burlarse de algo que me dolió, que me cuesta bastante hacer, eso no se hace, porque es sobre mi inseguridad”, dijo Mary Fredette ante las cámaras y continuó: “Al principio fue una broma, pero cuando alargó la broma… ella lo hizo para hacerme sentir mal. Me cuesta y me duele porque fue mucho trabajo”.

Después del drama ocurrido, Carmen Ríos se negó a pedirle una disculpa porque dijo que realizó la parodia con mucho cariño y nunca con el afán de ofender a Mary.



Semanas después, la tensión entre Mary Fredette y Carmen Ríos llegó a su punto más alto y las concursantes estuvieron a punto de agarrarse a golpes durante una salida a la playa para relajarse. De no ser por la mediación de Olivia Calderón, las cosas pudieron haber escalado a otro nivel.

“Tal vez pudo ser un malentendido, pero ella tiene la costumbre de hacerse la víctima o sentirse la víctima”, dijo Olivia, que estaba muy molesta con la actitud de Mary, y en ese momento estaba de parte de Carmen.

Después de varios gritos por parte de ambas concursantes, la provocación de Mary llegó: “¿Pues qué vas a hacer?”, y entonces fue cuando Olivia y Sandra Itzel tuvieron que separarlas.



Otra de las situaciones tensas que se vivieron en la casa fue cuando Yohanny, Irene y Marcela tuvieron que compartir el escenario, pero no se podían poner de acuerdo. El asunto fue tan notorio, que Poncho Lizárraga se molestó con ellas por el ensayo tan desastroso que tuvieron.

Su presentación finalmente evidenció que habían tenido algunos problemas y Marcela resultó eliminada de la competencia.



El regreso de Olivia Calderón a La Reina de la Canción fue motivo de alegría para algunas de sus compañeras, pero no fue un evento que se pudiera salvar de la polémica, pues a otras de las concursantes les parecía injusto.

Desde el momento en el que se anunció que Mary Fredette abandonaba la competencia y que otra chica entraría en su lugar, las participantes no ocultaron su descontento por esta decisión. Yohanny incluso dijo que habría sido mejor que no hubiera existido eliminación, pues ya había una participante menos.

Estas opiniones llegaron a oídos de los jueces y Poncho Lizárraga no tardó en hacerles saber a las concursantes lo que pensaba. “Procura que tus palabras sean dulces y suaves, por si algún día tienes que tragártelas”, fue el dicho que utilizó el juez y capitán para las concursantes, ya que él lo aprendió así de su padre.