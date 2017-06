Lo que sabemos sobre el desmayo de Carmen en La Reina de la Canción: ella cuenta su experiencia

Carmen Ríos, la concursante de La Reina de la Canción que se desmayó durante el programa del jueves por la noche, atribuyó el incidente al estrés y las emociones acumuladas durante la filmación y a que no había comido durante las horas previas al 'show', según declaró ella misma ya recuperada tras el incidente.

Carmen perdió el conocimiento en los instantes finales del programa, luego de haberse salvado de la expulsión del concurso. La cantante se desplomó mientras la conductora, Alejandra Espinoza, despedía el programa. Espinoza fue una de las primeras en acudir en su auxilio, aunque fue Olivia Calderón -otra concursante- quien se dio cuenta de lo que estaba pasando y trató, sin suerte, de impedir el golpe.



“Carmen estaba a un lado de mí, la estaba abrazando y de repente del lado izquierdo la sentí pesada, y cuando menos pensé, volteé, y se me iba. Intenté que no cayera bruscamente en el escenario”, contó Olivia, quien en su intervención se golpeó la rodilla izquierda contra el piso y tuvo que se tratada por la posible inflamación.

"Ella no reaccionaba, no reaccionaba, le estaba comenzando a dar cachetadas" agregó Olivia. Para cuando los paramédicos tomaron control de la situación, Carmen ya había recobrado la consciencia, pero estaba aturdida y tumbada en el suelo.



Detrás de cámaras y ya recuperada Ríos compartió con sus compañeras cómo vivió este momento de tensión: "Se me empezó a nublar todo y lo único que me acuerdo es que me quise detener, nada más estaba esperando a que terminara el programa, quería aguantar" detalló la concursante.

La concursante reconoció que no había comido debido a que el estrés le quitaba el hambre, aunque aseguró que lo ocurrido no se iba a volver a repetir. Carmen estuvo a punto de ser expulsada, aunque al final logró quedarse en el programa y fue Beatriz Delgado la que tuvo que abandonar la competencia.

Tras el incidente, la cantante recibió una soda, una banana y una barrita energética para recuperarse mientras los paramédicos supervisaban su situación.



Carmen, visiblemente nerviosa, se secaba las lágrimas mientras relataba lo ocurrido: "Se aguantar los niveles de presión", manifestó.

“ Esto es algo que nos sorprendió a todos. Nunca se espera que vaya a suceder un detalle de esa magnitud, desconozco la causa”, comentó también Poncho Lizárraga, uno de los capitanes del programa, a la producción.