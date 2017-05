La 'Güera de la Banda' rompe el silencio: "Yo tengo que cuidar mi imagen y solo estaban publicando mis problemas"

Después de la inesperada salida de Mary Fredette de La Reina de la Canción, la ‘Güera de la Banda’ realizó una transmisión en vivo a través de su Facebook para hablar con sus seguidores y explicarles los verdaderos motivos de su decisión.



“Ustedes me conocen y ya saben que a mí me gusta hablar, enfrentar las cosas y yo siempre hacía eso con ustedes”, comenzó diciendo la exconcursante, para después comenzar a enumerar las razones que la llevaron a abandonar la competencia.

“Yo siento que solo estaban enseñando lo malo, las peleas, mis problemas, pero todas ahí tenían problemas y solo exhibieron los míos. […] Solo publicaron que yo era la mala, la polémica de la casa y eso fue lo que más me molestó. Yo prefiero no tener fama para nada que tener mala fama”, dijo Fredette a sus seguidores.

La ‘Güera de la Banda’ habló varias veces del enfoque que tuvo su participación en la competencia y lo que finalmente la llevó a abandonarla: “Mi razón para irme es que yo tengo que cuidar mi imagen y solo estaban publicando mis problemas, sentí que ellos querían convertirme en la polémica de la casa”.



La molestia que tuvo al cantar el tema ‘Eso y más’ fue uno de los puntos para retirarse de La Reina de la Canción, pero no fue lo único: “No me gustaría estar en el escenario, cantar una canción de Joan Sebastian y cambiarla. Yo no quiero cambiar la forma de la canción y no hay mucho que pueda hacer. Me gusta respetar al artista, respetar la canción, y para mí fue algo injusto que me dijeran que necesitaba jugar más”.

“Siento que me estaban tratando diferente que a las otras chicas. Yo tengo vestidos bonitos, pero no me dejaron ponérmelos, tenía un peinado diferente, maquillaje diferente. Me sentí muy incómoda con muchas cosas”, señaló.

En un punto de su transmisión, Mary Fredette dijo que estaba segura de que iba a ganar la competencia, pero temía que los resultados no fueran respetados: “No es que sea cobarde y sintiera que iba a perder, porque estoy cien por ciento segura que iba a ganar por los votos de ustedes. Yo sabía que iba a ganar, pero también sentí que, aunque ustedes votaran, iba a haber algo de fraude”.