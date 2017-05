La Güera de La Banda: 'Me quiero ir a casa'



Una nueva semana, un nuevo reto en la tercera semana de La Reina de la Canción, cantar en trío. Los capitanes pidieron ver cómo las 18 chicas trabajan en equipo y son capaces de unir su voz para interpretar temas de grandes artistas del género. Y para prepararlas, Poncho invitó a sus colegas y hermanos, Charlie Pérez y Geovanni Mondragón de La Banda El Recodo y el team Horóscopo al músico y productor A.B. Quintanilla.



En fotos: Las chicas se preparan para cantar en trío Una semana que no pinta nada fácil. Mary ameneza con irse mientras que otras tienen dificultad para cantar en trío. Las chicas interpreterán temas de Rocío Dúrcal, Ana Gabriel y Jenni Riivera. ¿Quiénes continuarán?

Mary, La Güera de La Banda, se mostró algo incómoda durante su ensayo frente a Vicky, Marisol y A.B. pero no quiso entrar en detalles y más bien se desahogó con Yohanny. "Tengo miedo, ¿tengo cáncer? ¿voy a morir antes de ver a mis hijos otra vez?", dijo mientras dudaba en marcharse. La preocupación se apoderó de sus compañeras de trío Dayanna y Lluvia pues no querían estar en desventaja en caso de que Mary decidiera abandonar la competencia.



Tensión en la Casa Reina porque Mary pudiera irse de la competencia /Univision 0 Compartir



Por otro lado, Marcela y Susett empezaron a notar la envidia y el ambiente hostil en la Casa Reina. Irene por su parte le confesó a Carmen que no siente que tenga el talento o las ganas de estar en la competencia: "He estado mal desde que llegué aquí, no me he podido enfocar ni entregar a esta competencia como yo sé que puedo".

Los tríos quedaron así:

Jasmín López, Sandra Itzel y Beatriz Delgado

Janine Rivera, Liliana Hernández y Verónica Rosales

Dayanna García, Lluvia Vega y Mary Fredette

Deyra Barrera, Sandra Padilla y Beatriz Montes

Olivia Calderón, Susett Rodríguez y Carmen Ríos

Yohanny Rodríguez, Irene Davi y Marcela Galvez

Para terminar la noche, las participantes disfrutaron de la actuación especial de Alfredo Olivas.



