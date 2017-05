La controversia ha sido un ingrediente incómodo en La Reina de la Canción

Conoce a las chicas que más han dado de que hablar, pero no solo por su talento para cantar en el escenario.

A lo largo de cinco semanas en La Reina de la Canción hemos sido testigos del talento excepcional que tienen las participantes para cantar, pero también de los problemas que pueden surgir cuando las personalidades de las chicas no son compatibles o la presión llega a un punto alto dentro de una competencia.

Lucero, la jueza del programa, habló sobre la controversia que ha habido dentro de la Casa Reina y si eso puede beneficiar o perjudicar la carrera de las chicas: “El mundo está lleno de muchos conflictos, y sí, a la gente le gusta el mitote, pero a veces cansa un poco cuando hay mucha pelea. Yo diría que vale más la pena a veces ser más prudente. Decir la verdad, pero de pronto no decir todo lo que piensas”.



Aunque han tratado de llevar una relación sana dentro de la casa, no todas las concursantes han podido librarse de la controversia y estas son las participantes que han dado de que hablar más allá de sus interpretaciones en el escenario.

Apenas había pasado una semana de competencia cuando los problemas surgieron para Mary Fredette. Una dinámica donde las concursantes tenían que hacer una parodia de sus compañeras fue lo que desató la pelea entre Mary y Carmen Ríos, pues a la ‘Güera de la Banda’ le pareció que se estaban burlando de su acento.



Aunque habían tratado de hacer las paces, durante la quinta semana volvió a ocurrir un incidente, pero esta vez fue mayor. Las concursantes enfrentaron un reto en Plaza México, donde tenían que buscar pistas en equipo. Carmen le comentó a Mary que si tenía problemas para expresarse en español, podía recurrir a Olivia para traducir, cosa que no le pareció a la concursante.

Mary no pudo ocultar su molestia con Carmen y le dijo que era una persona creída. Ríos enfrentó a Mary y por poco inician una pelea a golpes, antes de ser separadas por Olivia Calderón y Sandra Itzel.

Carmen no ha sido la única participante con la que Mary ha tenido problemas. Cuando le tocó hacer un dueto con Stephanie Franco, ella confesó que no se sentía a gusto trabajando con Fredette y, tras su interpretación en el escenario, fue eliminada. También hubo tensión con Lluvia Vega y Dayanna García cuando les tocó cantar juntas, pero Mary enfrentó problemas de salud que le hicieron pensar que tendría que abandonar la competencia.



El carácter fuerte de Carmen ha sido motivo de críticas por parte de sus compañeras, pero ella está al tanto de ello. Durante los primeros días de convivencia, Dayanna García fue muy abierta al respecto: “Desde que la conocí, no me cayó muy bien Carmen. Y nunca me ha caído bien. Solo por su actitud, por cómo es y cómo nos mira”.

“Carmen no me gusta mucho porque nunca te mira a los ojos. Siempre mira como los gatos, que no ve quién le da de comer”, dijo Yohanny en confianza con Jazmín y Sandra Itzel, quienes le comentaron que Carmen y sus amigas tienen una mala vibra.



Además de dejar al descubierto que Carmen Ríos no es de su agrado, Yohanny vivió una situación muy tensa durante la tercera semana de competencia, cuando le tocó hacer un trío musical con Irene Davi y Marcela Gálvez.

Desde los ensayos, las chicas no podían ponerse de acuerdo y eso molestó mucho a su capitán Poncho Lizárraga. Irene opinaba que Yohanny debía ser más humilde, pues de una forma u otra estaba tratando de sabotear el performance de las tres. Tras su aparición en el escenario, Marcela fue eliminada y Poncho decidió intercambiar a Yohanny al equipo de Las Horóscopos de Durango “por el bien de las chicas”.

Una semana antes, Lizárraga había decidido usar la ventaja que le dio el reto semanal para salvar a Yohanny de la eliminación, lo que también provocó malestar entre sus compañeras. “Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero a veces me preocupa que hablen mal de mí o me juzguen sin saber cómo soy”, les dijo a Sandra, Jazmín y Dayanna, pues había escuchado que ellas estaban hablando de la decisión que tomó Poncho.



Jazmín parece estar enfocada en la competencia, pero también ha tenido algunos problemas con las otras chicas. Durante una plática con Yohanny y Sandra Itzel, la participante confesó su sentir sobre Irene Davi: “Irene es pesadísima. Ninguna de mis amigas es así”.



Después, Jazmín tuvo el reclamo de Sandra Itzel por no dejarla ver durante la visita de Chiquis Rivera, ya que ella estaba enfrente y es más alta.

“Todas queremos estar frente a la cámara, es parte de lo que estamos haciendo, para eso estamos aquí”, dijo Jazmín.



Así como Carmen Ríos, Beatriz tuvo una pelea con Mary Fredette. Las concursantes se gritaron en más de una ocasión, creando un momento de tensión para el resto de sus compañeras.



Por si fuera poco, en la quinta semana de competencia, Beatriz fue intercambiada por sus capitanas, lo que le hizo pensar que ellas la veían como un elemento débil de su equipo.