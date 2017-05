Janine Rivera abandona la competencia y Poncho Lizárraga no está contento: "Me siento defraudado"

A solo unos días de comenzar los programas en vivo de La Reina de la Canción, Janine Rivera decidió dejar la competencia, argumentando sacrificios que no está dispuesta a realizar en este momento de su vida, entre ellos, sus estudios.

Desde los ensayos, la concursante manifestó su inquietud con Poncho Lizárraga y los vocalistas de la Banda MS: “Esta semana he estado pensando mucho en lo que es la carrera, en lo que es ser cantante y hay algunas cosas en mi vida que no estoy dispuesta a sacrificar”.



Poncho Lizárraga se mostró molesto con los planes de Janine y ante las cámaras aseguró: “Sí le voy a dejar muy claro que el estar aquí es una gran responsabilidad y tiene que asumir esto como se merece, con respeto principalmente, y respeto no nada más para ella misma, sino para las miles de jovencitas que quisieran estar ocupando el lugar que ella tiene”.

Cuando la participante y su capitán pudieron platicar las cosas con más tranquilidad, Janine se confesó y reveló que si decisión no había cambiado.

“Nunca me imaginé que iba a llegar hasta este punto, que hay posibilidad de que yo sea finalista, pero me di cuenta que a veces toca hacer varios sacrificios, de los cuales, en este punto de mi vida, no quisiera hacer”, dijo Rivera con seguridad y continuó: “Amo la música, pero la carrera no. Y no se me hace justo tener dudas cuando solamente hay un puño de nosotras que van a ir a las grabaciones en vivo”.



publicidad

Ya estando frente a sus otras compañeras, el público y los capitanes, Janine Rivera dio a conocer su decisión final de abandonar La Reina de la Canción. “Quisiera tener la oportunidad de terminar mis estudios, sin embargo, me encanta cantar, es por lo que vivo, me fascina la música”, dijo al revelar las razones de su retiro.



Janine: 'Tomé la decisión con mi corazón y no me voy a arrepentir de lo decidido' Univision 0 Compartir

Vicky Terrazas fue la primera en hablar sobre el tenso momento que se estaba viviendo en el escenario: “Respeto mucho tu decisión. Para nosotras siempre ha sido muy importante la educación. Mi papá siempre nos inculcó que la educación debe ser lo primero”.



Poncho: 'No apruebo las peleas entre las chicas. Deben estar centradas' Univision 0 Compartir

Por su parte, Poncho quiso desearle todo lo mejor a Janine, pero estaba desconcertado: “Yo voy a decir las cosas como las siente mi corazón. Me sentí defraudado porque eres una mujer joven y este programa habla del empoderamiento que nosotros queremos darles a ustedes. Las oportunidades se dan una sola vez, te deseo lo mejor del mundo, mucha suerte, felicidades y que Dios te bendiga”.



Janine Rivera, la más joven de la competencia Janine Rivera solo tiene 19 años, pero ya quiere triunfar en grande. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Su música favorita es el rock y el mariachi. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Para esta joven, la música regional mexicana tiene la cualidad de ser muy alegre. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo, la música mexicana también puede tornarse muy triste, y eso le gusta. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Janine piensa que el género regional mexicano está dominado por los hombres. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Para la concursante, hacen falta más mujeres en la escena musical mexicana. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Janine viene dispuesta a ocupar un lugar en el género regional mexicano. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir La participante ha interpretado distintos géneros durante la competencia. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Ha ensayado muy duro para interpretar temas de Julión Álvarez y Jenni Rivera. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Janine Rivera espera ganar La Reina de la Canción. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir

Trece concursantes siguen en la carrera, pero se viene la etapa más difícil, ¿quién logrará seguir adelante?

NO DEJES DE ESCUCHAR LA RADIO DE LA REINA DE LA CANTANTE.