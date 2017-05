Hay divisiones en la Casa Reina y comienzan a surgir las rivalidades

Con la convivencia de las chicas han empezado a existir problemas y las alianzas no pueden faltar, ¿quién se unió a quién?

Aunque todo parecía paz y felicidad en la Casa Reina, poco a poco los conflictos comenzaron a surgir y ahora hay una división entre las concursantes. Por una parte, Carmen, Irene, Liliana y Sandra Padilla han formado una alianza que no tiene muy contentas a Yohanny, Sandra Itzel y Jazmín.

“Carmen no me gusta mucho porque nunca te mira a los ojos. Siempre mira como los gatos, que no ve quién le da de comer”, dijo Yohanny en confianza con sus compañeras, quienes le comentaron que Carmen y sus amigas tienen una mala vibra.

Este no sería el único conflicto que enfrentaría Sandra Itzel esta semana, pues durante uno de los confesionarios que realizó en conjunto con Mary Fredette, ambas expresaron su opinión sobre Dayanna: “Ella todavía juega como niña. Tiene 19 y por eso actúa como actúa”, dijo Mary.

Sandra Itzel le contó a Dayanna lo que habían hablado de ella y Mary se mostró molesta por la actitud de su amiga. “A mí ya saben las muchachas de la casa que me vale lo que digan de mí. Tengo 19 años, pero sé lo que quiero para mí en la vida”, reveló Dayanna.

El último disgusto que vivió Sandra Itzel ocurrió después de la visita de Chiquis Rivera a la Casa Reina, pues dijo que no pudo participar completamente en la dinámica porque sus compañeras le tapaban la vista debido a su estatura y a que quedó detrás de ellas.

“La verdad yo ya estoy cansada de que no haya conciencia de que las chaparritas no nos vemos atrás. ¿Por qué hay tanto protagonismo, por qué?”, les dijo Sandra a las otras chicas.

Semanas atrás se vivió un momento muy tenso durante una dinámica donde las participantes se imitaban entre ellas, y Mary terminó muy ofendida con Carmen por la forma en que hizo su parodia de ella. ¿Continuarán los problemas en la competencia?



