Esta oficial de prisiones quiere ser la próxima estrella de la música: mira cómo canta

De noche, Olivia Calderón trabaja como guardia en una correccional en Eloy, Arizona, sin embargo, los fines de semana la mujer cambia su uniforme de oficial por los micrófonos. Su pasión es cantar regional mexicano.

Por muchos años, Calderón escondió su amor por la banda, el norteño y el mariachi de sus amigos y colegas. "No quería ser la rara", cuenta para Univision. Nadie, más que su padre, conocía su talento como cantante.

Un día, el destino la llevó a revelar pasión por la música dentro del centro de detención en el que labora. "Buscaban a alguien que cantara el himno nacional americano, y se quedaron, 'Wow, ¿de dónde sacas tanta pasión?'", dijo. Al escuchar los aplausos de su audiencia, Olivia Calderón se sintió motivada para buscar una carrera sobre los escenarios y comenzó a cantar en eventos comunitarios. Fue ahí donde recibió el apodo de 'La voz de diamante'.



Hace dos años, tras ganar confianza en sí misma como cantante, Calderón comenzó a soñar con llegar a plataformas más grandes, por lo que se inscribió a un concurso que se realizaría en Texas. Lo que la oficial no sabía era que el destino le tendría otra sorpresa, esta vez una desafortunada. "Ya tenía mi cita, iba a ir a San Antonio, pero una semana antes mi papá se enfermó y entró al hospital y ya no lo pude hacer", dijo.

Su padre, con quien tanto había disfrutado de la música regional mexicana en su casa y en las fiestas del pueblo, murió poco tiempo después. Llena de tristeza, Olivia Calderón pensó que no sólo había perdido a uno de sus seres más queridos, sino su oportunidad de destacar en el mundo de la música.



En 2016, su suerte volvió a cambiar en cuando audicionó vestida de uniforme, junto a otras 40 mujeres de todo Estados Unidos, para concursar en La Reina de la Canción, el nuevo programa de Univision. Su nombre fue el primero en ser llamado después de la audición. "Yo sé que cuando vean el programa van a estar tan orgullosos como yo misma", dice, aunque en ocasiones, ella misma no puede creer que no está soñando. "A veces yo tengo que darme un pellizco de todo lo que me está sucediendo".

Lucero será la jueza de La Reina de la Canción, mientras que Alejandra Espinoza conducirá el programa. Los capitanes de los equipos serán Poncho Lizárraga y Los Horóscopos de Durango.

'La Reina de la Canción' se estrenará el 17 de abril a las 8pm/ 7C por Univision.



