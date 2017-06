El Recodo cantó, Lluvia y Beatriz en la cuerda floja y una dirá adiós al sueño de ser La Reina de la Canción



Que mejor manera de dar inicio al show que con Poncho y Banda El Recodo en el escenario de los shows en vivo de La Reina de la Canción. El juez y clarinetista estaba emocionado por estar con la banda y presentar el éxito "Vale la pena". Las participantes se pusieron de pie para aplaudir a la madre de todas las bandas y a su capitán y juez Poncho Lizárraga. "Cantan hermoso, la que gane se lo merece", dijo Jesús Geovanni Mondragón, vocalista de la banda.

Continuando con la ronda de presentaciones, el turno fue para Deyra Barrera, quien confiesa sentir miedo por las cámaras. "Me gusta ser libre y el que me estén diciendo que hacer me apaga", dijo. Los jueces resaltaron su buen trabajo en especial Lucero "la hiciste tuya. Tu voz brilló mucho".



Para Lluvia Vega ser parte del show ha sido la mejor manera de cerrar ciclos y crecer como persona. "Por fin he podido explotar mis sentimientos. Me ha servido para reconfirmar lo que quiero ser, he queridos ser una cantante toda mi vida", fueron sus palabras. "Estas niñas están cada vez mejor", dijo Poncho.

Beatriz Montes no se da por vencida aunque haya llegado lejos en el pasado y asegura que su familia es su fortaleza para llegar lejos en La Reina de la Canción. La participante tuvo el reto de interpretar un tema de Ana Gabriel. Beatriz aprovechó para halagar a Lucero y decirle cuánto la admira.



Verónica Rodriguez, la menor de la competencia aseguró que ya en esta etapa de la competencia se enfocará más que nunca. Tras su presentación Poncho notó algunos detalles en su voz "se escucha como un brinco" aunque los jueces coincidieron que ha crecido desde que inició la competencia. La participante tuvo la misión de cantar un tema de Vicente Fernández.

Los jueces decidieron salvar a Deyra Barrera, enviar a Beatriz Montes a zona de peligro y debatir quién se uniría a ella. Finalmente Lluvia y Beatriz quedaron en la cuerda floja.



Solamente el público con su voto las puede salvar de ser eliminadas de la competencia. Para votar pueden hacerlo por la aplicación Univision Conecta, teléfono o usando el hashtag de tu favorita a través de Twitter. Tienes 10 votos por cada método de votación. Más detalles aquí.

Este miércoles 7 de junio conoceremos los resultados de la votación entre Olivia y Yohanny y Beatriz Montes y Lluvia Vega, una de ellas se convertirá en la tercera eliminada y los jueces prometen grandes cambios a una semana de conocer a la próxima Reina de la Canción. Nos vemos a las 8PM/7 C por Univision.



