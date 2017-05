Chiquis Rivera alborotó el gallinero y las cosas se pusieron calientes en la Casa Reina

La visita de Chiquis Rivera a la Casa Reina causó mucho revuelo, pues las concursantes no solo pudieron recibir consejos de la cantante, sino que además salieron varias rivalidades a la luz durante el juego de ‘Verdad o reto’ que realizaron.

“Yo vine a chismear” fue la premisa con la que llegó Chiquis a conocer a las participantes, para luego invitarlas a compartir un ceviche y responder todas las preguntas que ellas tenían para hacerle.

La hija de Jenni Rivera habló sobre el papel que jugó su madre en la inclusión de más mujeres en el género regional mexicano. “Gracias a mi madre, que nos dejó a nosotras las mujeres una plataforma muy grande. Siento que ella luchó por nosotras", dijo Chiquis.



“Es bonito que me digan que me parezco a mi mamá, pero al mismo tiempo yo quiero ser Chiquis”, comentó la cantante sobre su lugar dentro de la música.

Como las críticas jugarán un papel grande en las carreras de las concursantes, Rivera aprovechó para confiarles su experiencia y aconsejarlas: “Si no me dicen ‘gorda’, me dicen que no sé cantar. A mí me vale, yo sé que tengo lo mío. […]No es nada fácil porque es una industria, como ustedes saben, dominada por el hombre. Es difícil, pero no es imposible”.

Luego de la charla que tuvieron con la intérprete, las tensiones se elevaron, pues Chiquis Rivera enfrentó a las chicas al juego de ‘Verdad o reto’, donde tuvieron que confesar si tenían alguna rivalidad con otra participante o si consideran que alguna de las reinas es desorganizada.



Jazmín y Sandra Padilla se negaron a revelar cuál de sus compañeras les cae mal, pero Beatriz Montes sí dijo que ha tenido roces con Liliana Hernández.



Al despedirse de las concursantes, Chiquis les ofreció su apoyo en espera de conocer a la próxima Reina de la Canción.



