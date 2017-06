Carmen y Yohanny guardaron silencio cuando estuvieron frente a frente

Carmen no quiere tregua y Yohanny no quiere ser su BFF

Carmen no quiere tregua y Yohanny no quiere ser su BFF



Las presentaciones quedaron a un lado esta noche y es que el público estaba esperando con ansias que Carmen Ríos aclarara la razón de su desmayo el jueves pasado al finalizar el show. Mucho se especuló en las redes sociales si fingió o fue real, incluso sus compañeras ponían en duda el acontecimiento.

Antes de tomar el escenario, Carmen habló del tema. "Nada más me acuerdo que poco a poco la voz de Alejandra la estaba escuchando de lejos. Sentí que perdí el conocimiento. Empezaba a sentir el corazón que me estaba palpitando un poquito más fuerte. Empecé a temblar y la cabeza me empezó a girar. Olvidé que tenía que comer por las ganas que tengo de seguir en la competencia", explicó Carmen.



Carmen Ríos nos contó las razones por las cuales tuvo el desmayo en pleno escenario

Las palabras no convencieron del todo a sus compañeras, especialmente a Yohanny y a Lluvia. Ambas confesaron que Carmen es una buena actriz y su credibilidad era poca después de haber compartido con ellas meses en la casa reina. "Quiero agradecerle a la gente que se tomó el tiempo de mandarme mensajes positivos en las redes sociales que creyeron en mí. Simplemente es una competencia de alto rendimiento donde a veces nos olvidamos de comer, eso fue lo que me pasó. No comí y no dormí bien y los resultados fueron esos".



¿Desmayo fingido? Compañeras de Carmen Ríos creen que fue una farsa

"Carmen es muy buena actriz. Sería bueno preguntarle al doctor que la atendió a ver cómo estaba su presión" dijo Yohanny. Carmen aprovechó el espacio en el show para defender su posición y citó a Poncho "no escupas al cielo porque te puede caer. La participante dijo no haber entrado a la competencia a juzar ni a criticar a sus compañeras "siento que me han atacado mucho y no entiendo porque". Yohanny habló fuerte con otro refrán "tu cosechas lo que siembras" y reveló que no ha tenido la mejor relación con Carmen.

Una vez se acabó el show por supuesto Evelyn Sicairos, nuestra reportera digital, no las dejó escapar pero ninguna quiso seguir el drama. "Sin comentarios" dijo Carmen Ríos asegurando que vino a la competencia "nada más a cantar". Ninguna de las dos dio su brazo a torcer, Yohanny aprovechó la entrevista para pedirle al público que voten por ella ya que quedó en riesgo junto a Olivia Calderón. Mira todo lo que sucedió en el sexto show en vivo.



¿Crees que Carmen fingió su desmayo?