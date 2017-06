Así se vivió la semifinal de La Reina de la Canción

Para Lluvia Vega no fue una buena noche después de ser eliminada a un paso de la gran final. Entre Deyra, Carmen, Yohanny y Sandra está la próxima estrella del regional mexicano.



Lluvia, Carmen, Deyra, Yohanny y Sandra lograron superar los retos de la competencia y con su talento y entrega llegar a la semifinal pero esta noche solamente cuatro podían tener un espacio en la gran final.

Antes de conocer los resultados de la votación del público, Lucero, Poncho, Vicky y Marisol expresaron su emoción por llegar a la recta final de la competencia y presenciar el talento y la evolución de las chicas. Por supuesto orgullosos y preparados para una gran semifinal.

La hora de la verdad llegó y Alejandra anunció los tres nombres de las chicas que lograron su lugar en la gran final; Yohanny, Deyra y Sandra. Las menos votadas fueron Carmen y Lluvia por lo que los jueces tomaron la difícil decisión de eliminar a Lluvia y salvar a Carmen. Lluvia no tuvo palabras para despedirse de la competencia y con lágrimas en los ojos recibió el aplauso del público. "Te tienes que ir con la frente en alta", fueron las palabras de Alejandra.

Mira lo que dijo Lluvia detrás de cámaras

Sin más ni menos todo estaba listo para escuchar a las cuatro finalistas. Deyra se arriesgó a cantar un huapango por primera vez y el público quedó maravillado. Los jueces se quedaron con ganas de más y la felicitaron por el excelente trabajo. Ella agradeció a sus maestros y confesó sentirse bien nerviosa.

Tras ser salvada llegó a Carmen al escenario con un tema de Lupita D'Alessio. Lucero le dio un 100, "fuerte, bonito y bien interpretado". Carmen recibió el reconocimiento de los jueces aunque Vicky recalcó alguno que otro error por cuestión de nervios. "Me siento emocionada de que ustedes hayan creído en mi", dijo Carmen al expresar su tristeza por la eliminación de Lluvia.



Yohanny cantó una ranchera con mucho sentimiento y Lucero aplaudió su fuerza interpretativa. "Me siento muy orgullosa de ver a una dominicana cantar una canción tan mexicana, me hace sentir muy bien", expresó Marisol y Poncho la respaldó. Yohanny festejó las palabras de Poncho. "La música no tiene barreras ni fronteras".

Y para cerrar una gran noche, subió Sandra a cantar "El triste" de José José. Lucero se emocionó hasta las lágrimas. "Me emocionó mucho saber que estamos a un día de la final y ver estas cosas. Esta canción es muy fuerte, muy grande", dijo Lucero. "Orgullosa de ti" fueron las palabras de Marisol quien por supuesto dijo que fue una buena decisión haberle adoptado del Team Recodo.



Revive las presentaciones y dinos quién fue tu favorita

Deyra cantó "La Cigarra"

Carmen cantó "Que ganas de no verte nunca más"

Yohanny cantó "Pa' todo el año"

Sandra cantó "El triste"



La Reina de la Canción llega a su final este jueves 15 de junio a las 8PM/7C. Tendremos a Shaila Dúrcal, Lucero, Bronco y Natalia Jiménez como invitados especiales. ¡No te lo pierdas!