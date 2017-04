¡Alejandro Fernández está de fiesta!

25 años se dicen fácil.. Aprendizajes, experiencias maravillosas, amigos, historias, anécdotas, un sin fin de cosas invaluables que no cabrían en estas líneas y que no hay palabras suficientes para describir lo que siento. Gracias por acompañarme, por ayudarme a ser quien soy, por formar parte de esta historia. 25 años que son sólo de ustedes. 25 años #RompiendoFronteras ¡GRACIAS! #AFestejar #AFortunado #25AñosDeTrayectoria #Agradecido #Feliz #VamosPorMaás

A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial) on Mar 31, 2017 at 6:45pm PDT