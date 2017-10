Raúl de Molina arremete contra Eugenio Derbez por la cachetada de Eduardo Yáñez: “Nadie hizo nada”

Raúl de Molina criticó este viernes con contundencia al actor mexicano Eugenio Derbez por su reacción ante el ataque de Eduardo Yáñez al reportero de El Gordo y la Flaca Paco Fuentes el pasado 10 de octubre y por entender que Derbez defendió la agresividad de su compañero de profesión.

‘El Gordo’ respondió a los últimos comentarios realizados por Derbez sobre esta agresión en un evento celebrado el jueves en Los Ángeles, donde el actor aseguró que Fuentes estaba “provocando” a Yáñez.



“Yo creo que la violencia no se justifica con nada pero también el reportero… yo lo oí, yo estaba a un lado, incluso estaba yo distraído porque yo dije: ‘¿Por qué le están preguntado de esa manera a Eduardo? Se va a enojar’. Te lo juro que no lo estoy inventando, lo vi venir. Hasta me distraje en mi entrevista porque dije: ‘¿Por qué el reportero está siendo tan insistente? Lo está provocando’”, indicó Derbez.