Ximena Córdoba comparte el secreto para tener pompis envidiables

Aunque no es la primera vez que Ximena Córdoba ha tenido que salir a aclarar si se ha hecho o no alguno que otro arreglito; la bella colombiana se ríe una vez más de los rumores, y asegura que sus pompis son naturales.

Esto durante una entrevista concedida a Televisa Espectáculos, donde la actriz y conductora da a conocer la verdadera razón por la cual luce esas curvas tan pronunciadas.

"Como a cualquier mujer latina, por alguna razón, a algún lugar se nos tiene que ir la grasa que comemos. Yo soy una mujer muy comelona, a mí me encantan los tacos, me acabo de comer unos chilaquiles con pollo antes de venir, y mi cuerpo naturalmente, ahí como que acumula toda la grasita que me como, es naturalmente".

Palabras que tal vez sirvan de inspiración para algunas mujeres, que bien podrían seguir la dieta de Ximena Córdoba para tener esas pompis envidiables.

"Afortunadamente se van ahí, entonces me van creciendo dependiendo de lo que voy comiendo", indicó.

Actualmente Ximena Córdoba se encuentra en la Ciudad de México grabando la telenovela 'En Tierras Salvajes', historia en la cual dará vida a una villana muy pasional, y donde la veremos rivalizando desde el primer capítulo con la actriz Claudia Álvarez por el amor de Diego Olivera.



Ximena Córdoba demuestra su estilo día a día Hay días en los que Ximena opta por un look arriesgado, como estos pantalones y el top negro. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Con este vestido amarillo, la conductora levantó suspiros. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Para estar más cómoda, Ximena usó este traje vaporoso floreado. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y para los días con mucho calor, una falta de tubo con un top son la opción ideal. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ximena se recoge el cabello para resaltar las facciones de su cara y así lucir mejor sus increíbles looks. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ximena es fan del color blanco. Ella sabe que es ideal para cualquier estación del año. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este conjunto blanco hace lucir de maravilla el cuerpazo de impacto de Ximena. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los jumpsuits son perfectos para cualquier ocasión. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El cabello ondulado es el favorito de Ximena y crea un look más sofisticado. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los pantalones a la cintura son perfectos si quieres lucir unas piernas más largas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¿A poco no parece una bella muñequita? Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El color rosa y el encaje es la mejor combinación para lucir lindísima. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las curvas de Ximena son impactantes. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El color melón le queda a la perfección a Ximena. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¡Ximena está hecha todo un bombón! Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los vestidos entallados resaltan su cuerpo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ximena Córdoba tiene una gran pasión por la moda. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El estilo de la conductora es único. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ella ha confesado que no se siente sexy, pero sus looks demuestran lo contrario. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Con un look muy chic y relajado. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Su look intelectual con un toque de sensualidad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este conjunto le queda espectacular. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir A Ximena le gusta usar atuendos muy coquetos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Nadie luce mejor que ella. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ximena es fan de los conjuntos de dos piezas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Preciosa, linda y hermosa. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ximena pone en alto la belleza de su país, Colombia. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ximena siempre está a la moda. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ximena tiene unas piernas envidiables. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El color blanco le queda muy bien a Ximena. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A ella le importa mucho verse bien y sentirse cómoda. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ximena sabe que los accesorios hacen una gran diferencia. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los brillos le quedan a la perfección a Ximena. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este atuendo tan sensual nos dejó sin aliento. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Tan bella como siempre. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Este hermoso vestido resalta su cuerpazo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¡Wow! Nos dejó sin palabras con este modelito. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir A Ximena no le da miedo ser vanguardista. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ella es linda por dentro y por fuera. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sus atuendos nos muestran lo disciplinada que es en el gimnasio. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Con este vestido parece toda una princesita. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ximena sabe lucir sus curvas a la perfección. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: