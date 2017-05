#DAImperdibles: William Valdés aclara los motivos por los que fue detenido y esposado por un policía

Con la intención de evitar falsos rumores y especulaciones, William Valdés aprovechó este miércoles las cámaras de Despierta América para compartir la experiencia que vivió cuando fue detenido, un día antes, por un agente de tránsito mientras circulaba por las calles de Miami.

Una situación que dijo se presentó por no haber hecho alto en un semáforo, y en la cual descubrió que su licencia de manejo había sido suspendida.

"Fui a donde estaba la patrulla y me dice, 'tu licencia está suspendida desde enero, y yo no sabía. Ojo, yo no sabía que mi licencia había sido suspendida", comenzó contando. Agregando que, cuando intento averiguar el motivo, el policía lo esposó "temporalmente" y le aclaró que su récord estaba limpio y libre de multas.

"El policía pues, cuando él estaba viendo mi récord no me arrestó físicamente pero me esposó, me sentó detrás de la patrulla y me dijo 'voy a chequear tu récord porque por esto te podemos llevar a la cárcel", indicó.

Para finalmente pedir a toda la gente estar alerta a este tipo de situaciones, y dejar ien en claro que "no me arrestaron, no tengo 'mugshot', no me llevaron a la cárcel, absolutamente nada. Y no fue por otra cosa, simplemente por eso. El policía me dijo que no me preocupara, se llevaron mi carro, me tuve que ir en Uber a mi casa, pero no pasa nada. El coche ya lo recuperé y hoy tengo que ir después del programa a lo de la licencia".