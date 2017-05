"Todavía estoy viva": A Shakira no le gustaría que hicieran una serie de su vida

Después de haber cerrado con broche de oro la presentación de los futuros proyectos de Univision para la temporada 2017-2018; Shakira platicó con Alan Tacher sobre su nueva producción discográfica titulada 'El Dorado'. Un álbum que asegura es el resultado de un proceso muy placentero y con el que pudo satisfacer esa necesidad que como artista, ya le hacía falta.

"Es el que quizá más he disfrutado de mis últimos álbums porque me dejé ir, porque fui libre y empecé a hacer canciones. Pensaba en las canciones no en el álbum en sí, y salió 'La Bicicleta' y salió 'Toneladas', fue realmente como encontrarme con un tesoro mitológico, como encontrarme con 'El dorado' mismo".



Una charla en que la cantante colombiana respondió a todas las preguntas del conductor de Despierta América y se dio la oportunidad de hablar también de su vida privada y hasta recordar un momento clave en su relación con Gerard Piqué.

"El momento en que nos dimos cuenta en que compartíamos la misma fecha de cumpleaños, los dos cumplimos el 2 de febrero. Fue como un aviso de que íbamos a tener muchas cosas en común".

Con respecto a su faceta como madre de dos hijos, Milan y Sasha; la estrella colombiana aseguró que sus hijos se encuentran muy bien y llevando una vida como cualquier otro niño.



"Claro, yo voy al festival, a absolutamente todo. Soy una mamá común y corriente e intento darle a Milan, un ambiente con la mayor normalidad posible", indicó.

Y al ser cuestionada sobre la posibilidad de que se llevara a la televisión una serie de su vida y quién le gustaría que la interpretara, respondió: "Nunca me habían preguntado una cosa así. No me gustaría que interpretaran a Shakira. Todavía estoy viva. No sé, no me lo había planteado".



