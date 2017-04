Sebastián Rulli confiesa que tuvo su época rebelde

Después de haber disfrutado de unas románticas vacaciones junto a su pareja Angelique Boyer; el actor argentino Sebastián Rulli confirmó su regreso a las telenovelas en un proyecto que le tiene muy entusiasmado y que podría comenzar en un par de meses.

"Lo que me llamó la atención de esta propuesta es que es ligera, tirando a comedia, para la familia. Otra vez apuntando a un público más joven", dijo en exclusiva para Despierta América.

Una historia en la cual podríamos verlo cambiando de look, y quizá hasta tener que recortarse la larga cabellera que luce actualmente, y con la que confiesa se siente muy cómodo.

"A mí no me gusta cortarme el cabello. Me dicen córtatelo, córtatelo, pero mientras no tenga ninguna necesidad, para qué lo voy a hacer. Me gusta estar así cómodo. Ya próximamente seguro que voy a cambiar el look para el próximo proyecto".

Aprovechando para recordar que cuando era un adolescente, también tuvo su época rebelde y llegó a lucir diferentes estilos de cabello.

"Tuve mi tiempo en el que sí me quejaba y no quería bañarme, o no quería acomodar mi habitación como todo niño rebelde. Tenía también mi época en donde me quería para mis cabellos porque escuchaba la música de ska y de rock, ya sabes", indicó.



Para finalmente mostrarse reservado al tocar el tema su relación con Angelique Boyer o de la posibilidad de volver a convertirse en padre, al responder que "eso yo no lo puedo decidir, eso lo manda Dios".



