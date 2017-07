Satcha Pretto celebró el cumpleaños de su hijo Bruce en familia

#Oregon en #familia 🙏🏼 Celebrando el tercer cumpleaños de mi príncipe #Bruce. Cada día crece más nuestro amor por tí. Gracias por existir piojito hermoso. #12dejulio #edenvale #winery

A post shared by Satcha Pretto (@satchapretto) on Jul 13, 2017 at 4:10pm PDT