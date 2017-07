¿Quién lloró primero? Orlando Segura y Catalina Mesa llevaron a Joshua a su primer día de escuela

Un mar de emociones el primer día de Joshua en preescolar @thejoyoflearningpreschool ..! Gracias por el apoyo de todos..! Vivirlo con todos ustedes en @despiertamerica lo hizo una experiencia unica e inolvidable..! Pueden ver mas en DespiertaAmerica.com #disfrutandoelproceso

A post shared by ORLANDO SEGURA (@orlandoseguraoficial) on Jul 11, 2017 at 5:46am PDT