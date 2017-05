Poncho Lizárraga recordó con el Dr. Juan Rivera el accidente que lo sumió en una terrible depresión

Durante su entrevista con el Dr. Juan, con motivo del estreno de su programa; Poncho Lizárraga habló 'A corazón abierto' y recordó esa etapa de depresión que sufrió algunos años atrás, tras sufrir un aparatoso accidente en carretera que lo mantuvo lejos de los escenarios por casi un año.

Un periodo de su vida del cual dice ahora puede hablar abiertamente, pero que fue muy difícil mientras duró ya que deseaba estar alejado de todo. "Cuando tuve el accidente estuve 4 meses en la banca, regreso a trabajar un mes y al regresar me dio un post-estrés traumático que me tuvo en la banca casi 10 meses, sin trabajar. No quería saber de familia, de trabajo, de comida, de responsabilidades".



publicidad

Algo que el líder de la Banda El Recodo tuvo que superar con terapias y medicamentos, aunque también apoyado en su fe y su familia, que fue su pilar en esos momentos.

"Es algo difícil estar pasando por una situación de estas. Pero, afortunadamente el apoyo de mi familia fue muy importante, el de mi esposa, el de mis hijas, el de mi madre, el de mi hermano, el de mi familia. Que al principio se podía pensar que si no iba a trabajar era porque no quería ir pero, tengo 25 años en la música, y no tengo necesidad de echar mentiras para no ir a trabajar".



Para finalmente, pedir a esas personas que estén pasando por una situación similar a la que vivió él, "que acudan con alguien profesional, porque puedes estar muy enamorado de tu pareja, puedes amar mucho a tu madre o a tu familia, pero muchas veces no lo pueden entender, y solamente un profesional puede ayudarte a salir adelante de esto. Siento que es muy importante acudir a un psiquiatra por supuesto, pero siento que el otro 50% de todo tiene mucho que ver con un psicólogo, es él quien te saca muchas cosas que venimos cargando desde que estábamos en el vientre de la mamá".



Poncho Lizárraga le cuenta al Dr. Juan cómo maneja el estrés que le provoca ‘La Reina de la Canción’ Univision 0 Compartir

NO TE QUEDES SIN VER: