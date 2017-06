"No estamos agraciados, pero sí bien planchados": Julión Álvarez revela lo que pasa antes de sus conciertos

Minutos antes de comenzar la presentación que ofrecería en un palenque en Chihuahua; Julión Álvarez conversó con Addis Tuñón desde su camerino para contarle cómo se preparan, tanto él como sus músicos, antes de salir al escenario.

"Pues siempre pido algo de comer, no me gusta estar sin comer oiga, y luego toco un poquito el bajo sexto, canto... alistándole pa' echarle", reveló el cantante, quien dijo no está preocupado por las críticas que le han hecho a su pancita. "Si antes no me tocaba echarle, empacarle todo, era porque no se podía, pero ahorita que se puede yo parejo arremango".



Y para aquellos que lo han tachado de machista, Julión Álvarez demostró todo lo contrario, ya que siempre le exige a sus músicos que planchen su "ropita" antes de sus conciertos.

"Quiera o no siempre los traigo recios, les digo échenle no anden arrugados. Digo, no estamos tan agraciados, pero cuando menos bien planchados".

También, las cámaras de Despierta América captaron el momento en que en pleno show se armó un pleito entre la gente del público, y como, aunque fue necesaria la intervención de las autoridades, Julión nunca paró de cantar, demostrando porque es uno de los consentidos del género norteño banda.



