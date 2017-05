"Me quedé con ese pesar de que lo iba a ver": Shaila Dúrcal cuenta cómo la marcó la muerte de Juan Gabriel

En este jueves para recordar, Shaila Dúrcal regresó a Despierta América para hablar de todos esos planes que tiene en su carrera como cantante, como una gira con la que ha podido estar más cerca de su público y el lanzamiento de un nuevo disco con el que planea sorprender a sus fanáticos.

Una charla en la que la cantante recordó los planes que tenía para poder trabajar con 'El Divo de Juárez', tal como lo hiciera en algún tiempo su madre, la inolvidable cantante Rocío Dúrcal; pero que lamentablemente no pudo llevarse a cabo ya que Juan Gabriel falleció el día en que tenían pactado un encuentro y que era el día de su cumpleaños.



"De hecho el día en que falleció teníamos una reunión, parte de mi equipo se iba a reunir con él porque estábamos hablando de proyectos y cosas. Me dio mucho gusto poder estar más cerca en esos últimos momentos, que nunca sabe uno cuando se van a ir, pero estuvo más cerca de mí, y también me dio una responsabilidad extra, imagínate que yo tengo que llevar la música de mi madre y todo para sus fans, y seguir con todos los fans nuevos también para que conozcan quién es mi madre, y ahora tengo más responsabilidad por cantar esas canciones".



Sobre el legado musical que dejaron Rocío Dúrcal y Juan Gabriel con sus canciones, Shaila Dúrcal comentó que sin duda "ellos marcaron un antes y un después en la música regional mexicana y a mí me da mucho gusto tener esa herencia musical y llevarla también a esas nuevas generaciones, como lo hizo mi madre".

Confesando que el hecho de que Juan Gabriel muriera el día de su cumpleaños, el pasado 28 de agosto de 2016; es algo que quedará marcado en su vida.

"Hacía tiempo que no lo veía, entonces me quedé con ese pesar de que lo iba a ver y no lo vi. Pero yo creo que en el fondo cuando los llevas cerca de otra manera, y están contigo, cuando se van lo único que podemos hacer es rezarles y mandarles todo nuestro amor y recordarlos como eran, con esa sonrisa, esa alegría, esas ganan de bailar y todo. Imagínate cómo es la vida que me marcó ahí, unos días muy importantes".



